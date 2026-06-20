Na dan kad je Hrvatski sabor potvrdio Antu Žigmana za guvernera, Boris Lalovac je, na iznenađenje općinstva, aplicirao za – viceguvernera. "Ne možemo samo kritizirati, moramo nešto pokušati", poručuje kandidat kojega matični SDP predlaže "kao najpopularnijeg". Što to zapravo znači? SDP je očito (još uvijek) jak brend u kojem nema popularnih političara. A to da je netko među nepopularnima najpopularniji… hm, pari malo kao ona "u carstvu slijepih jednooki je kralj". No je li Lalovac svojedobno ipak bio slijep za nezakonita povećanja kamatnih stopa u RBA leasingu, u kojem je bio direktor računovodstva, financija i izvještavanja od 2005. pa sve do odlaska u Ministarstvo financija krajem 2011., dobar dio vremena kada su se te nepravilnosti odvijale, od 2008. do 2013. godine? I koje je, Hanfa, s kolosalnim odmakom otkrivanja od 12 godina – odvela u zastaru.
Nakon što je afera izbila u javnost, Lalovac je bio "šokiran nalazima Hanfe" te je tvrdio kako u RBA nije imao nikakvih saznanja o sustavnom zakidanju klijenata ni o tome da su se kalkulacije radile mimo ugovornih odredbi. Kako god okrenemo, ili je znao pa je na njih škiljio, ili nije znao, što ga čini nesposobnim
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