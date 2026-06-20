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20.06.2026. u 09:25

Nakon što je afera izbila u javnost, Lalovac je bio "šokiran nalazima Hanfe" te je tvrdio kako u RBA nije imao nikakvih saznanja o sustavnom zakidanju klijenata ni o tome da su se kalkulacije radile mimo ugovornih odredbi. Kako god okrenemo, ili je znao pa je na njih škiljio, ili nije znao, što ga čini nesposobnim

Na dan kad je Hrvatski sabor potvrdio Antu Žigmana za guvernera, Boris Lalovac je, na iznenađenje općinstva, aplicirao za – viceguvernera. "Ne možemo samo kritizirati, moramo nešto pokušati", poručuje kandidat kojega matični SDP predlaže "kao najpopularnijeg". Što to zapravo znači? SDP je očito (još uvijek) jak brend u kojem nema popularnih političara. A to da je netko među nepopularnima najpopularniji… hm, pari malo kao ona "u carstvu slijepih jednooki je kralj". No je li Lalovac svojedobno ipak bio slijep za nezakonita povećanja kamatnih stopa u RBA leasingu, u kojem je bio direktor računovodstva, financija i izvještavanja od 2005. pa sve do odlaska u Ministarstvo financija krajem 2011., dobar dio vremena kada su se te nepravilnosti odvijale, od 2008. do 2013. godine? I koje je, Hanfa, s kolosalnim odmakom otkrivanja od 12 godina – odvela u zastaru.

Ključne riječi
SDP viceguverner Boris Lalovac Ante Žigman

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