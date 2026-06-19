Ukrajina je pronašla način kako preopteretiti rusku obranu. Nakon udara na Moskvu sve je jasnije

Moskva se u ranim satima četvrtka našla pod snažnim napadom ukrajinskih dronova, a reakcija ruske obrane, sudeći prema snimkama s terena, djelovala je više kaotično nego koordinirano. Prizori koje je verificirao CNN i koje su analizirali stručnjaci prikazuju vojnike kako s prometne autoceste ispaljuju prijenosne protuzračne sustave, dok se vozila oprezno kreću pokraj njih. Na jednoj od snimki vidi se i kako ljudi bježe dok dron, koji je najvjerojatnije oborila ruska protuzračna obrana, pada na zgradu u velikom tržnom prostoru. Druga snimka prikazuje, prema procjenama stručnjaka, ruski obrambeni projektil koji je promašio cilj i pogodio spremnik nafte na rubu Moskve. Stručnjak za oružje iz Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira opisao je taj incident za CNN kao "ruski autogol", nakon kojeg se iznad pogođenog spremnika podigao veliki oblak dima, a njegov golemi poklopac odletio je u zrak.

Napad na Moskvu u četvrtak, najveći od početka sveobuhvatnog rata, bio je još jedan primjer kako je ukrajinska strategija preopterećivanja ruske protuzračne obrane dronovima, čini se, dala rezultate. "Rusija ima povijest starih sustava koji nisu 100 posto pouzdani", rekao je Markus Schiller, viši istraživač na Stockholmskom međunarodnom institutu za istraživanje mira, govoreći o paničnom odgovoru u Moskvi. Ukrajina je, s druge strane, "godinama" kontinuirano poboljšavala svoje napadačke sposobnosti. Ukrajina od 2024. pojačava dalekometne napade na ruske rafinerije nafte i vojne ciljeve. Nedavno je probila rusku obranu u Sankt Peterburgu i više puta pogodila Moskvu, donoseći rat u dva najveća ruska grada.

"Snimka ispaljivanja prijenosnih protuzračnih sustava (MANPADS) na prometnoj autocesti pokazuje brzoplet i iskreno, neprofesionalan odgovor na napad. Potpuni izostanak kontrole prometa i korištenje vojne opreme nevjerojatno blizu civilnim vozilima i pojedincima dodatno potvrđuju tu ocjenu", rekao je Stu Ray, viši analitičar u McKenzie Intelligence Services. Ranije u sukobu Rusija je koncentrirala svoje protuzračne sustave na granici s Ukrajinom i na bojišnici, rekli su ranije ukrajinski vojni izvori za CNN. No strategija Kijeva bila je gađati mnoge različite lokacije unutar okupiranih područja istočne Ukrajine i Rusije, prisiljavajući Rusiju da rasporedi protuzračne sustave u sve rjeđu mrežu. Kijev već godinama gađa i same lansere protuzračne obrane, kao i radarske sustave za otkrivanje ciljeva, u nastojanju da oslabi ruske obrambene sposobnosti. Oružane snage Ukrajine tvrde da su od početka ove godine uništile 166 ruskih "protuzračnih elemenata", a više od 1432 od početka sveobuhvatne invazije 2022. godine.

Osim toga, ruski protuzračni sustavi nisu projektirani za borbu protiv napada dronovima. Projektirani su za obaranje konvencionalnih vojnih zrakoplova, balističkih projektila i krstarećih projektila, rekao je Thomas Withington, stručnjak za vojne znanosti pri londonskom Royal United Services institutu. "Ruska protuzračna obrana jednostavno nije prikladna za tu svrhu, to je vrlo jasno", rekao je Withington za CNN. "Nije opremljena za otkrivanje, praćenje i djelovanje protiv ovakve vrste napada i, osim neke goleme rekonstrukcije ruskog sustava protuzračne obrane, tako će i ostati". Withington je napomenuo da su međunarodne sankcije otežale Moskvi pristup tehnologiji potrebnoj za razvoj novih sustava sposobnih za suprotstavljanje ovim ukrajinskim napadima. "Čak i kad biste mogli povećati proizvodnju, samo biste povećali proizvodnju raketnih sustava koji ionako ne obavljaju posao", rekao je.

Rastuća prijetnja dronovima prisilila je Kremlj da u svibnju smanji opseg parade za Dan pobjede na Crvenom trgu, bez prikaza vojne opreme, za razliku od prijašnjih događaja, zbog onoga što je rusko Ministarstvo obrane nazvalo "trenutačnom operativnom situacijom". Moskva je također tražila privremeni prekid vatre tijekom svečanosti. Ipak, stručnjaci kažu da ruska protuzračna obrana vjerojatno obara velik postotak ukrajinskih dronova. U petak ujutro ruska vojska tvrdila je da je diljem zemlje oborila 216 ukrajinskih dronova. Ukrajinski zapovjednik Snaga besposadnih sustava Robert Brovdi rekao je u procjeni protuzračne obrane grada Moskve da je ruski glavni grad sredinom svibnja i dalje imao više od 100 lansera protuzračne obrane i više od 50 mobilnih protuzračnih sustava "Pantsir".

No kada Ukrajina u jednom napadu lansira više od 100 dronova, barem neki od njih vjerojatno će proći kroz obranu, čak i ako je ona dobro opskrbljena. Moderni dronovi mogu se probiti i zato što ih je teže pratiti od većih projektila ili zrakoplova. "Mogu se pojaviti na radaru, ali postoji golema razlika između toga da nešto otkrijete na radaru i toga da dobijete ono što nazivamo 'kvalitetnim praćenjem cilja'", rekao je Withington. A stotine dronova koji dolaze iz više smjerova zahtijevaju golemu koordinaciju ruskih integriranih sustava protuzračne obrane, što se "ne događa kako treba", rekao je. Ponavljani masovni dalekometni napadi Ukrajine potaknuli su nagađanja da Rusiji možda ponestaje i obrambenog streljiva. Stručnjaci upozoravaju da je teško znati kako izgledaju zalihe obrambenih projektila te zemlje jer se te informacije strogo čuvaju. No zalihe se nužno troše ako ukrajinske salve ostanu velike i česte. "Što se tiče učestalosti i jačine ukrajinskih napada na Rusiju, sve opcije za Rusiju su loše", dodao je Withington. "Mislim da je vjerojatno riječ o tome da vojska razmišlja koja je najmanje loša opcija u pokušaju suprotstavljanja onome s čime se suočava od Ukrajine".