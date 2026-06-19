Evo koliko bi Hrvatska mogla zaraditi ako pokori nogometni svijet: Cifre su zaista astronomske

Osim prestiža, trofeja i povijesnog uspjeha, osvajanje Svjetskog prvenstva 2026. godine donijet će reprezentaciji i značajnu financijsku nagradu. FIFA je za turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku osigurala rekordni nagradni fond od čak 871 milijun dolara, a najbolja reprezentacija svijeta dobit će 50 milijuna dolara, odnosno nešto više od 43 milijuna eura.

Pobjednička reprezentacija, odnosno njezin nacionalni nogometni savez, bit će nagrađena najvećim iznosom u povijesti svjetskih prvenstava. Uz pehar od čistog zlata i zlatne medalje, prvak svijeta kući će odnijeti i financijsku nagradu od 50 milijuna dolara. Finalist će zaraditi 33 milijuna dolara, dok će trećeplasirana reprezentacija dobiti 29 milijuna. Momčad koja završi na četvrtom mjestu inkasirat će 27 milijuna dolara.

FIFA je povećala nagrade za sve sudionike turnira, koji prvi put u povijesti okuplja 48 reprezentacija. Svaka momčad koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo osigurala je minimalno 12,5 milijuna dolara. Taj iznos uključuje deset milijuna dolara za sam plasman na završni turnir te dodatnih 2,5 milijuna dolara za pripremu momčadi, što je povećanje u odnosu na prethodno prvenstvo.

Kako reprezentacije budu napredovale kroz natjecanje, tako će rasti i njihove financijske nagrade. Momčadi koje ispadnu u osmini finala dobit će 15 milijuna dolara, dok će plasman u četvrtfinale donijeti 19 milijuna dolara.

Raspodjela nagrada na Svjetskom prvenstvu 2026.:

Prvak svijeta: 50 milijuna dolara

Drugoplasirana reprezentacija: 33 milijuna dolara

Treće mjesto: 29 milijuna dolara

Četvrto mjesto: 27 milijuna dolara

Od 5. do 8. mjesta: 19 milijuna dolara

Od 9. do 16. mjesta: 15 milijuna dolara

Od 17. do 32. mjesta: 11 milijuna dolara

Od 33. do 48. mjesta: 9 milijuna dolara