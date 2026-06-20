Hrvat na klupi druge reprezentacije oštro kritizirao jednog od najboljih svjetskih sudaca: 'Nije imao najbolji dan'

Nogometaši Sjedinjenih Američkih Država ponovili su uspjeh Meksika i kao domaćin Svjetskog prvenstva potvrdili plasman u nokaut-fazu sa šest bodova iz dvije utakmice. Nakon uvjerljivog slavlja od 4:1 protiv Paragvaja u prvom kolu, u drugom su svladali Australiju s 2:0. Poveli su autogolom Burrgessa u 11. minuti, a konačni rezultat postavio je Alex Freeman u 43.

Pogodak braniča SAD-a bio je posebno zanimljiv budući da je prvo poništen zbog ometanja australskog vratara i zaleđa. Nakon VAR provjere sudac Felix Zwayer odlučio je kako je pogodak ipak važeći na što je poludjela klupa Australaca predvođena izbornikom hrvatskih korijena Tonyja Popovica:

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- Suci baš i nisu imali svoj dan - izjavio je nakon utakmice. Na terenu ga se moglo vdijeti i kako prigovara njemačkom sucu zbog nekih odluka. Osim pogotka, vjerojatno mu je prigovorio i za incident s kraja utakmice kada su se zakačili Australac Harry Souttar i Folarin Balogun. Stoper Australije uhvatio je napadača Monaca, a američki mediji tvrde kako ga je počeo gušiti. Zwayer je situaciju riješio tako što je pokazao žute kartone Balogunu te Souttaru i njegovom suigraču Jacobu Italianu.

Izbornik SAD-a Mauricio Pochettino nakon utakmice želio je pričati samo o atmosferi na tribinama:

- Čak i ja, koji nisam Amerikanac, nakon utakmice bio sam vrlo emotivan jer je atmosfera bila nevjerojatna. Navijači su bili sjajni, na trenutke su me podsjećali na naše navijače u Argentini. Čine sve da se osjećamo dobro. I igrači su također bili vrlo emotivni. To je bila nevjerojatna i savršena veza i energija ovog grada i momčadi. Čine nas jako ponosnima. Povezivanje s ljudima smo željeli i čini mi se da smo to postigli. Navijači u Seattleu i u ostatku zemlje podržavaju nas i osjećamo tu podršku. To je nevjerojatno za momčad.