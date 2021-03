Mislav Oršić Dinamov je junak, a pogledajte ovu nepravdu prema njemu!

Tweetalo se jučer za vrijeme utakmice Dinamo – Tottenham i u – Birminghamu. Tamošnji hrvatski navijači lokalnoga kluba West Bromwich Albion okupljeni pod imenom Croatian Baggies gledali su na djelu maestralnoga Oršića i uzdisali...

- Eh, da nam je Mislav Oršić došao kada smo ga tražili, tko zna gdje bismo danas bili – napisali su Baggiesi zadivljeni Oršićevim majstorstvom.

A Mislav Oršić (28), taj dečko iz Kustošije, zagrebačkoga kvarta nekada poznatijem po slavnome kinu nego po nogometašima, jučer se upisao u Dinamovu povijest postavši najbolji Dinamov strijelac u europskim kupovima!

Ove sezone već 19 golova

Mislav je u Europi naslagao već 17 pogodaka, dva više od legendarnih napadača Igora Cvitanovića i Slavena Zambate, četiri više od Sammira i Soudanija. Usto, jedini je Dinamov igrač koji se može pohvaliti da je u dva navrata u Europi postizao hat-trickove, i to oba protiv momčadi iz liga Petice, Atalante u Ligi prvaka i Tottenhama u Europskoj ligi! Za usporedbu, Mislav Oršić u Dinamu je tek nepune tri godine, dok su Cvitanović i Zambata u Maksimiru proveli po više od desetljeća. Naravno, Mislavov privilegij je što Dinamo u njegovo vrijeme ima neusporedivo više europskih nastupa nego što ih je imao u doba spomenutih legendi.

>> Pogledajte veliko slavlje igrača Dinama

Također, Mislav Oršić od sinoć je rekorder po broju europskih pogodaka postignutih za jedan hrvatski klub. Miljenko Mumlek za Varteks i Zlatko Vujović za Hajduk postigli su po 16.

A kojih su to Mislavovih povijesnih 17? Idemo redom: po jedan Viktoriji Plzenj, Spartaku iz Trnave doma i vani, Young Boysima, Hapoelu Beer Sheva, dva gruzijskom Saburtalu, po jedan Rosenborgu i Šahtaru, tri Atalanti, po jedan CSKA-u i Krasnodaru, te tri Tottenhamu. Samo jedan bio je postignut iz kaznenog udarca, protiv Šahtara u Harkivu.

- Svi smo junaci, ova utakmica je bila odlična od prve minute. Svi smo disali kao jedno. Poslije prve utakmice je ostala gorčina u nama, ali danas su nam za rukom išle stvari koje tamo nisu. Sretni smo što smo prošli dalje. Ne znam što bih rekao za golove, utakmica kao kad sanjaš pa ti se dogodi. Ždrijeb? O tom, potom. Tko god nam dođe, nećemo imati kočnicu. Moramo biti koncentrirani i ponizni, bitno je da smo u dobroj formi i da uživamo – kazao je skromni zagrebački dečko Mislav Oršić, za kojega je nekadašnji Dinamov napadač Branko Strupar na Arenasportu kazao da danas vrijedi 50 milijuna eura.

A što kaže navodno relevantni Transfermarkt na kojega se svi pozivaju: na njemu Mislav Oršić vrijedi samo 7.5 milijuna eura, i tek je peti najvrjedniji nogometaš Dinama, iza Gvardiola (16 mil. eura), Livakovića (13 mil.), Petkovića (11 mil.), čak i Majera (10 mil.). A nitko od njih, osim Livakovića, ove sezone nije po svom doprinosu Dinamu usporediv s Oršićem.

Mislav je u ovoj sezoni postigao već 19 pogodaka u 35 nastupa, i uvjerljivo je najbolji Dinamov strijelac u svim natjecanjima. Drugi najefikasniji Dinamov igrač je Mario Gavranović s 15 pogodaka, dok se Bruno Petković zaustavio na deset.

Stigao za samo milijuna eura

Svojim briljantnim nastupom protiv Tottenhama, Mislav Oršić možda je olakšao život izborniku Zlatku Daliću uoči starta kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naime, prema formi koju demonstrira Mislav, on apsolutno zaslužuje biti u prvih 11 protiv Slovenaca u Ljubljani, osobito u svjetlu činjenice kako Ivan Perišić možda neće biti na raspolaganju.

Oršić do sada ima pet nastupa za nacionalnu momčad, protiv Azerbajdžana, Slovačke, Gruzije, Turske i Portugala, i još uvijek čeka svoj prvijenac u reprezentaciji.

Kako to nestvarno i bajkovito zvuči; da je jedan dečko za kojega se praktički do prije tri godine nije čulo prometnuo u možda najtraženijega i najcjenjenijega hrvatskog nogometaša. Krenuo je iz Kustošije, pa ga je uzeo zaprešićki Inter, pa je lutao od Spezije, preko Rijeke (za koju nikada nije zaigrao), Celja, Južne Koreje i Kine, sve do 2018. godine kada je Dinamo poslao na korejski poluotok svoga izaslanika Marijana Vlaka da privede Mislava u rodni Zagreb. Dinamo je za njega bio platio odštetu Ulsanu od samo milijun eura. Ovoga ljeta na svome bi dragulju iz Kustošije mogao bi zaraditi i - deseterostruko!

>> Sinoć se žestoko slavilo ispred Maksimira

