ISKRENO

Mišković otkrio kako funkcionira njegova zarada od Rijeke: 'Nemam ni auto, ni stan, ni plaću...'

Zagreb: Svečana dodjela SuperSport HNL nagrada za sezonu 2024/2025.
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.12.2025.
u 21:04

Tako smo odlučili mi u obitelji, da jednostavno sve što klub zaradi ide nazad u klub da bi se klub podizao kroz sve te godine

Predjsednik Rijeke Damir Mišković novi je gost emisije 'Druga strana medalje' koja se emitira na MAXSportu. Četvrta epizoda još nije emitirana, ali isječci intervjua objavljeni su na društvenim mrežama kao najava, a u jednom se može vidjeti kako ga voditeljica Valentina Miletić pita kako funkcionira biznis u kojem zarađuju svi osim vlasnika.

- Pa to nije biznis, ali to je istina. Pa stvarno je tako. Ja sam 30 godina u klubu. Niti imam plaću, niti imam auto od kluba, niti imam stan od kluba. Nemam nikakve doprinose od kluba, ni nikakve nagrade. Tako smo odlučili mi u obitelji, da jednostavno sve što klub zaradi ide nazad u klub da bi se klub podizao kroz sve te godine. Nikada dividende nismo podijelili. Pokazalo se ispravno jer ja ne živim od nogometa niti sam agent, niti živim od prodaja igrača. Jedino što hoću je da kad se na kraju dana klub zaštiti, da se proda i da ti novci služe za obrtaje u klubu dalje. Što se nas tiče, ja sam imao svoj posao i prije tako da mi ćemo preživjeti - rekao je Mišković.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Voditeljicu je zanimalo i bi li Mišković neke stvari učinio drugačije da danas ulazi u nogometni biznis.

- Da, ne bih ušao. Kratko i jasno. Da mi je ova pamet u ono vrijeme, ne bih se, mislim, upuštao u to. Živio bih svoj miran život kao što sam živio i prije nogometa - poručio je.


Rijeka je pod Miškovićem postala drugi najuspješniji klub u Hrvatskoj te je s dva naslova prvaka jedina uspjela prekinuti dva desetljeća dugu dominaciju Dinama.
HNK Rijeka damir mišković

