U POTRAZI ZA SREĆOM

Vatreni planira promijeniti klub kako bi osigurao nastup na SP-u? Tri mu kluba nude minutažu

World Cup - European Qualifiers - Group L - Gibraltar v Croatia
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
Karlo Koret
02.12.2025.
17:26

Izgubio je status u momčadi, skupio je tek šest nastupa ove sezone jednom asistirajući za pogodak u Kupu Kralja, a u reprezentaciji se sada nalazi tek na pretpozivima

Luka Sučić od ljeta 2024. član je španjolskog Real Sociedada gdje je imao početak iz snova u jednoj od najjačih liga na svijetu. U svojoj prvoj sezoni proglašen je najboljim igračem momčadi, imao status prvotimca te se redovito nalazio na popisima hrvatskog izbornika Zlatka Dalića

U drugoj sezoni, situacija se bitno promijenila. Izgubio je status u momčadi, skupio je tek šest nastupa ove sezone jednom asistirajući za pogodak u Kupu Kralja, a u reprezentaciji se sada nalazi tek na pretpozivima. S obzirom na to da se sljedeće godine održava Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiko, Sučić je željan igre kako bi pronašao svoje mjesto na Dalićevom popisu, a minute koje ne dobiva u Sociedadu mogao bi ove zime potražiti u drugom klubu.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'

Čini se kako su među zainteresiranima Stuttgart, PSV i Juventus s time da se s njemačkim klubom već navodno vode pregovori. PSV ga pak vidi kao zamjenu za Joeyja Veermana i spreman je platiti odštetu od 12 milijuna eura kako bi ga učinio suigračem Ivana Perišića. Juventus pak mirno čeka rasplet situacije te se čini kako zapravo pokazuje najmanji interes za hrvatskog reprezentativca.

Sučić je mjesto u baskijskom klubu navodno izgubio zbog stvari koje nemaju veze s njegovim igrama na terenu te je klub izgubio povjerenje u njega.
Juventus PSV Stuttgart Real Sociedad hrvatska nogometna reprezentacija Luka Sučić

