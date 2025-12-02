VIDEO Evo kako će izgledati novi nogometni stadion u Bjelovaru, projekt je vrijedan 13 milijuna eura

Dobre vijesti stigle su za grad Bjelovar, a na svom Facebook profilu objavio ih je gradonačelnik Dario Hrebak. Naime, izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar. 'Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice NK Mladost - HNK Rijeka. Pokrenuta je i procedura javne nabave za odabir izvođača radova izgradnje novog stadiona', piše Hrebak. Početak gradnje očekuje se u ožujku 2026. godine, a završetak u srpnju 2027. godine. Kapacitet stadiona je 5000 sjedećih mjesta, sa svim uvjetima za igranje najvišeg ranga nogometa u Hrvatskoj, odnosno SuperSport HNL-a, kao i pretkola europskih međunarodnih utakmica.

Arena Bjelovar Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'U sklopu stadiona već sad je izgrađeno čak 5 velikih nogometnih terena za treniranje i igranje, što nas čini posebnima po sjajnoj nogometnoj infrastrukturi, a Arena Bjelovar je završni čin izgradnje ozbiljnog nogometnog kampa kakvih nedostaje u Hrvatskoj', piše gradonačelnik na svom Facebooku. Ispod istočne tribine izgradit će se i prva zatvorena streljana u Hrvatskoj za malokalibarsku pušku i pištolj, namijenjena posebno olimpijcu Miranu Maričiću koji je prvi Bjelovarčanin koji je osvojio olimpijsku medalju. Vrijednost gradnje Arene Bjelovar je 13 milijuna eura. 'Planiramo dobiti 4.5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Urbanog razvojnog fonda HBOR-a. U ovom trenutku Grad Bjelovar ulaže preko 100 milijuna eura u sportsku infrastrukturu', ističe Hrebak.