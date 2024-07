Miočić i Jones dogovorili borbu?! Jones otkrio datum i mjesto okršaja

Meč s Fisherom

VIDEO Alen Babić napravio šou, udarao glavom u mikrofon pa poručio: Ovo je moje uskrsnuće

– Ovo je uskrsnuće Savagea. Eddie Hearn, pogriješio si kad si mi poslao poruku i pitao me za Fishera. Šokiralo me što si dečka upleo u sve to – rekao je Alen Babić