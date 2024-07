Sin Zorana Milanovića veliki je sportski talent. Ima samo 19 godina: 'Za odličje treba barem 120 kg'

U godini u kojoj naši najbolji hrvači nisu izborili nijednu olimpijsku normu, za hrvatsko hrvanje dobra vijest stiže iz Novog Sada. A ondje je, na Prvenstvu Europe do 20 godina, brončanu medalju u teškoj kategoriji, do 130 kg, osvojio Marko Milanović. Da jer riječ o "tamo nekom klincu" iz Petrinje ili Slatine, ova bi vijest zacijelo prošla ispod radara velike većine medija, no kako je riječ o 19-godišnjem sinu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, to će ipak biti "big news" i za one koji nimalo ne drže do najstarijeg olimpijskog sporta.

Povodom toga prisjetili smo intervjua s Božom Starčevićem, njegovim klupskim trenerom iz zagrebačkog Metalca koji mu predviđa blistavu karijeru.

– U vezi s njegovom karijerom donijeli smo novu odluku. Naime, s obzirom na to da on s 18 godina ima 104 kilograma, odlučili smo da ih više neće skidati na 97 kilograma i da će nastupati u kategoriji do 130 kg. Jer, ako s 18 već sada ima tu tjelesnu težinu, bilo bi besmisleno da skida kilograme. Štoviše, ja bih rekao da on ima prostora da dobije oko 15 kilograma i to je dobro jer za odličja u toj kategoriji trebate barem 120 kilograma – rekao nam je Starčević i objasnio:

– U kategoriji do 55 kilograma vi možete biti medaljaš već s 20 godina, ali u kategoriji do 130 kg s 20 godina ste još beba. Ja sam Marku klupski trener, a u ovoj fazi razvoja hrvača klupski treninzi su najvažniji. Posebice ako imate dobrog sparing-partnera, a Marko to u našem teškašu Koščeviću doista ima. Ako ste dobri, kasnije ste vrlo često u reprezentaciji, a njegovi reprezentativni treneri su braća Žugaj, Neven i Nenad.

Marko je vrijedan i samozatajan momak koji u sportu, u hrvatskim okvirima, i ne pomišlja koristiti očev utjecaj. Štoviše, čak mu je i neugodno kada se to potencira, što je sjajna poruka za sve mlade ljude da bez "znoja, krvi i suza" u sportu nema uspjeha, tko god ti otac bio. Podsjetimo, Milanoviću junioru ovo je prva medalja na velikim natjecanjima u mlađoj uzrasnoj kategoriji.