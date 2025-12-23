Najbolji igrač lige: Nisam se bojao pogrešaka, a samo obitelj zna koliko sam se odricao

Toni Fruk (24) najbolji je igrač Supersport HNL-a za 2025. godinu u izboru tportala, u kojem su glasovali kapetani hrvatskih prvoligaša. Rijekina desetka s 96 bodova 'preotela' je titulu najboljeg Marku Livaji, koji je zauzeo drugo mjesto sa 64 boda.

Zahvala zaručnici Karli

Iza Fruka je godina za pamćenje. U prvenstvu je u posljednje dvije sezone zabio 19 golova i 12 puta asistirao u 51 utakmici. S Rijekom je osvojio dvostruku krunu, izborio eliminacijsku fazu Konferencijske lige i postao standardni član hrvatske reprezentacije. Teško da je mogao zamisliti bolji rasplet u svojoj karijeri, a sljedeća stepenica je transfer u još jaču ligu, što bi se uskoro moglo dogoditi.

Nagradu je primio na svečanoj ceremoniji u Rijeci.

– Želio bih zahvaliti svima koji me podržavaju tijekom karijere, najviše obitelji i zaručnici Karli jer oni su uvijek bili moj oslonac i znaju da ovu nagradu nisam osvojio samo tijekom ove godine već i godinama i godinama prijašnjeg rada. Naravno, hvala i mojoj momčadi koja nosi velik dio ove nagrade i koja me gurala naprijed. Isto tako, hvala navijačima jer su mi bili vjetar u leđa u svim situacijama i kapetanima koji su glasali. Nagrada ima vrijednost kada te izaberu sportski rivali i kada pogledamo koje su je sve veličine osvajale – rekao je Fruk.

Bila je ovo nevjerojatna godina za ofenzivnog veznog Rijeke.

– Fantastična je godina iza mene. Da budem iskren, u svibnju sam mislio da je prvenstvo vrhunac. Onda je došao i kup i reprezentacija, pa europsko proljeće s Rijekom i ova nagrada... Ne bih ni sam na početku godine ovako napisao 2025. godinu.

Dao je i savjet zlata vrijedan mladim nogometašima.

– Mlađim generacijama rekao bih da vjeruju u sebe, da se ne boje pogreške jer ti je ona najbolji prijatelj i najbolji pokazatelj realnosti. Hvala svima koji su bili dio ove priče, osobito mojoj obitelji, koja zna da ovu nagradu nisam osvojio sad, nego davno prije, svim radom i odricanjem – završio je najbolji igrač Supersport HNL-a.

Zanimljivo, Fruka su na prvo mjesto stavili kapetani Dinama, Hajduka i Rijeke, za sve njih nije bilo sporno tko je najbolji.

– Toni Fruk je cijele sezone pokazivao konstantu, energiju i hrabrost u igri. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i donosio dodatnu dimenziju momčadi s kojom je na kraju osvojio dvostruku krunu – objasnio je svoj izbor kapetan Dinama Josip Mišić, s kojim se složio i Marko Livaja, kapetan Hajduka, koji je poručio:

– Za mene je prvi Toni Fruk zato što je golovima i asistencijama vodio Rijeku do naslova prvaka u prošloj sezoni, a ne posustaje ni u novoj. Iz utakmice u utakmicu dokazuje nogometnu kvalitetu.

Očekivano, i kapetan Rijeke, Martin Zlomislić, također je na prvo mjesto stavio Tonija Fruka, a iza njega smjestio je Marka Livaju.

– Toni Fruk je cijelu 2025. godinu najbolji igrač u HNL-u. Cijelo vrijeme igra konstantno dobro, praktično od svog dolaska u Rijeku, a prošle sezone bio je motor naše momčadi na putu do sjajnog uspjeha – osvajanja dvostruke krune. Toni radi sve na terenu, zabija i asistira, a najbolja potvrda toga poziv je u reprezentaciju Hrvatske, što je opravdao svojim igrama – riječi su kapetana Rijeke.

Zaista, Fruk je najviše zaslužio ovu nagradu. Našički čarobnjak ove je godine bio liga za sebe u HNL-u i zaista je čudo da ljetos nije otišao. Ostao je na Rujevici na radost navijača, koji mogu još uživati u njegovoj magiji, ali i na sreću predsjednika Damira Miškovića, koji je svjestan da u Fruku ima 'zlatnu koku' i da bi već na zimu mogao na njemu postići rekordan transfer. Rijeka je prije deset godina prodala Andreja Kramarića u Leicester za devet milijuna eura, a taj transfer ušao je u klupske knjige kao najveći izlazni u povijesti kluba. Deset godina nitko nije nadmašio hrvatskog reprezentativca, no uskoro bi to mogao napraviti njegov suigrač iz reprezentacije Toni Fruk. Dok Riječani sanjaju milijune, a njegov novi menadžer Andy Bara radi na transferu, desetka Rijeke nastavlja skupljati priznanja.

U ukupnom poretku Fruk je skupio 96 bodova, drugoplasirani Livaja na kraju je došao do 64 boda, a treće mjesto, s 40 bodova, osvojio je naš najbolji mladi igrač u Supersport HNL-u Adriano Jagušić. Prvi Dinamov igrač u poretku je Josip Mišić s 20 osvojenih bodova.

Idejni začetnik ove akcije, Silvijo Škrlec, podsjetio je da su ovu nagradu dosad osvajali Niko Kranjčar, Eduardo da Silva, Luka Modrić, Mario Mandžukić, Sammir, Leon Benko, Andrej Kramarić, Marin Tomasov, Franko Andrijašević, El Arabi Hilal Soudani, Dani Olmo, Arijan Ademi, Bruno Petković i Marko Livaja.

Đoković mi nije u rodu

Drugi put u povijesti birana je i najbolja hrvatska nogometašica, a nakon što je prošle godine premijerno slavila Maja Joščak, ovaj je put najboljom proglašena Jasna Đoković, također igračica Agrama.

– Je li mi Novak u rodu? Nažalost nije, iako bih voljela da je, ha-ha. Po nagradu sam stigla iz Crne Gore. Najbolji trenutak u 2025. godini za mene je osvajanje prvenstva, a da mogu, svoj glas dala bih suigračici Ani Dujmović, koja je obilježila sezonu sjajnim golovima i asistencijama. Zahvalila bih klubu, suigračicama i obitelji koja je došla sa mnom u Opatiju kako bi mi pružila podršku kao i tijekom cijele karijere – rekla je Đoković.