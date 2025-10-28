Mikrut nastavio sa sjajnom formom, poraz Ajdukovića

Polovičan uspjeh ostvarili su hrvatski tenisači na početku ovotjednih turnira na Challenger Touru: Luka Mikrut (ATP - 160.) je uvjerljivo, sa 6-0, 6-1 svladao Francuza Corentina Denollyja (ATP - 357.) u Monastiru, a Duju Ajdukovića (ATP - 326.) je sa 6-3, 6-4 nadigrao Tajvanac Hsu Yu-Hsiou (ATP - 229.) u Seulu.

Mikrut je nakon osvajanja Challengera u portugalskoj Bragi i finala u španjolskoj Valenciji, oba na zemljanoj podlozi, nastavio igrati u odličnoj formi i na tvrdoj podlozi. U Monastiru će pobjednik osvojiti 50 bodova, a Mikrut je usponom po ATP ljestvici do najboljeg renkinga u karijeri (160. mjesta) u Tunisu zaradio i status prvog nositelja.

Splićanin će za plasman u četvrtfinale igrati protiv njemačkog tenisača Christopha Negritua (ATP - 305.) koji je ušao kao zamjena u glavni ždrijeb. U međusobnim dvobojima na Challenger Touru obojica su ostvarili po jednu pobjedu. Negritu je u tri seta slavio na tvrdoj podlozi na Tenerifeu, a Mikrut mu je uzvratio u četvrtfinalu na zemljanoj podlozi u Valenciji.

Duje Ajduković je na Challenger 100 u Seulu došao kao polufinalist prošlotjednog Challengera u kineskom Suzhouu, baš kao i njegov suparnik Hsu. Tajvanac se bolje i brže uspio prilagoditi na novo okruženje te će igrati u osmini finala.