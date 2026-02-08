Ništa od novog naslova za Borna Goju

Naši Portali
Tenis

Ništa od novog naslova za Borna Gojo

Varaždin: Borna Gojo i Vilius Gaulbas u prvom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
08.02.2026.
u 22:30

Splićanina je u finalu turnira u Clevelandu (SAD, nagradni fond 107.000 dolara) zaustavio 2. nositelj, Amerikanac Colton Smith (161. na ATP listi) – 6:4, 7:5.

Borna Gojo nije u nedjelju uspio doći do svog trećeg naslova na ATP Challengerima, Splićanina je u finalu turnira u Clevelandu (SAD, nagradni fond 107.000 dolara) zaustavio 2. nositelj, Amerikanac Colton Smith (161. na ATP listi) – 6:4, 7:5.

Borna je nešto više u ovom dvoboju mogao napraviti u drugom setu u kojem je imao break-loptu za vodstvo od 4:2, no njegov suparnik se izvukao da bi u 11. gemu stigao do novog breaka kojim je osigurao obranu naslova na ovom turniru.

Naš je tenisač ogled završio s učinkom od sedam aseva uz 63 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte (Smith tri od tri).

SAD Cleveland ATP Challenger Borna Gojo tenis

DAVIS CUP

Mektić upozorava Hrvatsku: Gubio sam od potpunih anonimaca s pozivnicama

– U mnogo mečeva sam doživio da smo igrali protiv domaćih igrača s pozivnicama, koji su potpuno nepoznati, ali bili su inspirirani pa sam izgubio. Zatim bi uslijedila pitanja, "pa kako si izgubio", ali parovi su drukčiji sport, moramo biti oprezni. Možemo se jedino najbolje pripremiti, igrati onako kako igramo i pokušati se prilagoditi na iznenađenja, s obzirom na to da ne poznajemo protivnike dobro – rekao je Nikola Mektić.

