Ništa od novog naslova za Borna Goju

Borna Gojo nije u nedjelju uspio doći do svog trećeg naslova na ATP Challengerima, Splićanina je u finalu turnira u Clevelandu (SAD, nagradni fond 107.000 dolara) zaustavio 2. nositelj, Amerikanac Colton Smith (161. na ATP listi) – 6:4, 7:5.

Borna je nešto više u ovom dvoboju mogao napraviti u drugom setu u kojem je imao break-loptu za vodstvo od 4:2, no njegov suparnik se izvukao da bi u 11. gemu stigao do novog breaka kojim je osigurao obranu naslova na ovom turniru.

Naš je tenisač ogled završio s učinkom od sedam aseva uz 63 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte (Smith tri od tri).