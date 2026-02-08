Ništa od novog naslova za Borna Goju

Borna Gojo nije u nedjelju uspio doći do svog trećeg naslova na ATP Challengerima, Splićanina je u finalu turnira u Clevelandu (SAD, nagradni fond 107.000 dolara) zaustavio 2. nositelj, Amerikanac Colton Smith (161. na ATP listi) – 6:4, 7:5.
Borna je nešto više u ovom dvoboju mogao napraviti u drugom setu u kojem je imao break-loptu za vodstvo od 4:2, no njegov suparnik se izvukao da bi u 11. gemu stigao do novog breaka kojim je osigurao obranu naslova na ovom turniru.
Naš je tenisač ogled završio s učinkom od sedam aseva uz 63 posto prvog servisa, a realizirao je jednu od dvije break-lopte (Smith tri od tri).
4
ZAVRŠENA KARIJERA
VIDEO Ovo je trenutak koji je ugasio karijeru jedne od najvećih svih vremena: Stravičan pad Lindsey Vonn
predviđanja za 2026. godinu
FOTO Novi 'Nostradamus' predviđa kako će završiti rat u Ukrajini, posebno upozorenje ima za jednu državu
Život bez naočala
Lasersko skidanje dioptrije, ugradnja intraokularnih leća i operacija mrene - nema više razloga za strah
Mjesto u koje se svi sele