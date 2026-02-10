Ovi su majstori nastupili tek jednom ove godine, a već su zaradili milijune!

Carlos Alcaraz je uvjerljivo na vrhu liste osvajača nagrada ATP Toura 2026. nakon pobjede na Australian Openu, dok je Jannik Sinner na petom mjestu. Ove godine 13 tenisača prikupilo je najmanje 500.000 dolara nagradnog fonda, a Felix Auger-Aliassime (520.088 dolara), Learner Tien (513.810 dolara) i Casper Ruud (502.877 dolara) zauzimaju 11., 12. i 13. mjesto na popisu. Daniil Medvedev je na 17. mjestu s 434.652 dolara, dok je Stan Wawrinka 19. na listi s 376.641 dolarom. Ovo je popis 10 najboljih osvajača nagrada na ATP Touru do sada u 2026. godini (ne uključuje novac zarađen na ekshibicijskim događajima).

10. Ben Shelton – 522.080 USD

Ben Shelton plasirao se u četvrtfinale Australian Opena, a na ATP 250 turniru u Aucklandu stigao je i do osmine finala.

9. Lorenzo Musetti – 581.555 USD (18.515 USD u parovima)

Lorenzo Musetti bio je četvrtfinalist Australian Opena nakon što je bio drugoplasirani na ATP 250 turniru u Hong Kongu na svom prvom turniru 2026. godine.

8. Jakub Mensik – 603.052 USD

Jakub Mensik plasirao se u osminu finala Australian Opena nakon što je osvojio ATP 250 turnir u Aucklandu, a ostvario je i pojedinačnu pobjedu na United Cupu.

7. Taylor Fritz – 637.092 USD

Taylor Fritz pobijedio je u jednom pojedinačnom meču na United Cupu, čime su Sjedinjene Države stigle do polufinala prije nego što je stigao do osmine finala na Australian Openu.

6. Hubert Hurkacz – 825.062 USD

Hubert Hurkacz predvodio je Poljsku u osvajanju naslova na United Cupu s četiri pojedinačne pobjede, dok je na Australian Openu ispao u drugom kolu.

5. Jannik Sinner – 834.875 USD

Jannik Sinner osigurao je sav svoj novčani fond za 2026. godinu plasmanom u polufinale Australian Opena, što je jedini turnir na kojem je do sada igrao ove sezone.

4. Alex de Minaur – 898.425 USD

Alex de Minaur stigao je do četvrtfinala Australian Opena nakon što je pobijedio u dva pojedinačna meča i jednom meču u parovima na United Cupu.

3. Alexander Zverev – 1.144.375 USD

Aleksander Zverev pobijedio je u pojedinačnoj konkurenciji i u parovima na United Cupu prije nego što je stigao do polufinala Australian Opena.

2. Novak Đoković – 1.435.985 USD

Novak Đoković zaradio je 1.435.985 USD za svoj finale odigran na Australian Openu, što je njegov jedini nastup u sezoni 2026. do sada.

1. Carlos Alcaraz – 2.771.785 USD

Jedini turnir Carlosa Alcaraza u 2026. do sada bio je Australian Open, a za osvajanje svoje prve titule na Melbourne Grand Slamu zaradio je 2.771.785 USD.