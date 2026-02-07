Prižmić donio Hrvatskoj odlučujući bod protiv Danske, u 2. kolu idemo na Njemačku

Pobjednički, treći bod Hrvatskoj je donio Dino Prižmić, koji je u dvoboju prvih igrača svladao Elmera Mollera s 7:6 (5), 7:6 (2), a ranije su drugi bod u igri parova osigurali Nikola Mektić i Mate Pavić koji su sa 6:2, 7:5 svladali Johannesa Ingildsena i Carla Emila Overbecka.

Prižmić (ATP-121) je u dva "tie-breaka" slavio protiv jedno mjesto bolje plasiranog danskog igrača nakon dva sata velike borbe. Imao je mladi Splićanin priliku i ranije završiti meč u drugom setu, kod 5-3 je propustio meč-loptu, a potom je neuspješno servirao za meč.

U rujnu će u 2. kolu Hrvatska igrati protiv Njemačke.