Ljubavni život Lindsey Vonn: Bivši joj se liječio od ovisnosti od seksa, a priče iz kulisa mnoge su zapanjile

Tiger Woods i olimpijska skijašica Lindsey Vonn nekada su bili sportski par prije prekida 2015. godine, nakon tvrdnji da je legenda golfa preljubnik. Woods (50) i Vonn (41) hodali su nešto više od dvije godine, od 2013. do 2015. Navodno su se upoznali preko zajedničkih prijatelja u svijetu sporta, Woods je prije njihovog susreta bio 14-struki pobjednik velikih turnira, a Vonn je bila na vrhu svijeta kao olimpijska prvakinja u spustu 2010. u Vancouveru. Njihova veza završila je 2015. godine, a Vonn je tvrdila da je njihov prekid proizašao iz toga što su oboje vodili "nevjerojatno užurbane živote koji nas prisiljavaju da većinu vremena provodimo odvojeno".

Međutim, nedugo nakon toga tvrdilo se da je Woods prevario Vonn. Daily Mail je 2015. izvijestio da je tijekom jednog razdoblja kada je par bio razdvojen, Woods, koji sada hoda s Vanessom Trump, prevario Vonn s "bezličnom, bezimenom ženom", prema riječima prijatelja. Prema izvoru, to se dogodio nedugo nakon što se Woods u veljači 2015. povukao iz Farmers' Insurance Classica sa sjedištem u San Diegu zbog ozljede leđa. Nije to bio prvi put da je Woods varao u vezi. Woods je javno priznao više izvanbračnih afera tijekom braka s Elin Nordegren, a golf zvijezda je tražila terapiju kako bi riješila svoju ovisnost o preljubništvu ili, bolje rečeno, seksu, kako su to svojedobno opisivali američki mediji.

Vonn je rasvijetlila svoj težak prekid s Woodsom 2016. godine. To se dogodilo tijekom gostovanja u emisiji Running Wild s Bearom Gryllsom. "Lijepo je vratiti prioritet sebi i jednostavno raditi ono što trebam", rekla je.

Vonn je tvrdila da su ona i Woods "još uvijek u dobrim odnosima" unatoč njihovom grubom prekidu. "Toliko sam ga voljela i još uvijek ga volim", rekla je, "i jednostavno nije uspjelo, znate?" Prije nego što je počela izlaziti s Woodsom, Vonn je bila udana i pretrpjela je još jedan vrlo bolan prekid kada je njezina veza završila 2011. godine. Ipak, kaže, povlačenje u sebe, kako bi se usredotočila na karijeru, donijelo je neočekivane nagrade.

Vonn je tvrdila da je ubrzo nakon toga skijala najbolje u svom životu. "Sezona nakon što sam se razvela bila je najbolja sezona moje karijere", rekla je Vonn.

Vonnin novi olimpijski san tragično je završio prije nekoliko dana. Amerikanka je slomila nogu i nakon strašne nesreće helikopterom je prevezena u bolnicu.

„Moj olimpijski san nije završio onako kako sam sanjala“, objavila je na Instagramu nakon hospitalizacije. „Nije to bio kraj priče ili bajke, bio je to samo život. Usudila sam se sanjati i toliko sam naporno radila da to postignem. Jer u spustu razlika između strateške linije i katastrofalne ozljede može biti samo 12 centimetara. Bila sam jednostavno 12 centimetara prezategnuta na svojoj liniji kada mi se desna ruka zakačila unutar vrata, uvrnula me i rezultirala padom. Moj prednji križni ligament i prethodne ozljede nisu imale nikakve veze s mojim padom. Nažalost, zadobila sam složeni prijelom tibije koji je trenutačno stabilan, ali će trebati više operacija da pravilno zacijeli. Iako nije završilo onako kako sam se nadala i unatoč intenzivnoj fizičkoj boli koju je uzrokovao, ne žalim ni za čim. Stajati na startnoj kapiji bio je nevjerojatan osjećaj koji nikada neću zaboraviti. Znati da stojim tamo i imam priliku pobijediti, bila je pobjeda sama po sebi. Također sam znala da je utrka rizik. Uvijek je bila i uvijek će biti nevjerojatno opasan sport. I slično skijaškim utrkama, u životu riskiramo. Sanjamo. Volimo. Skačemo. A ponekad padnemo. Ponekad su nam srca slomljena. Ponekad ne ostvarimo snove za koje znamo da bismo mogli doseći. Ali to je i ljepota života; možemo pokušati. Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam. Nadam se da, ako išta uzmete s mog putovanja, to je da svi imate hrabrosti da se usudite. Život je prekratak da ne riskirate sami. Jer jedini neuspjeh u životu je ne pokušavati. Vjerujem u tebe, baš kao što ste i vi vjerovali u mene.“

