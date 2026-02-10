Globalna ikona koja je pokorila Jugoslaviju izgleda neprepoznatljivo zbog borbe s teškom bolesti

Teniska legenda Monika Seleš nedavno je javno progovorila o svojoj borbi s rijetkom autoimunom bolešću. Prošlog ljeta otkrila je da joj je još 2022. godine dijagnosticirana miastenija gravis, kronična neuromuskularna bolest koja uzrokuje slabost mišića, čime je započela još tešku životnu bitku, ovoga puta daleko od teniskih terena.

Prve znakove bolesti Seleš je primijetila upravo tamo gdje se nekoć osjećala najmoćnije, na teniskom terenu. No, slabost mišića počela joj je otežavati i najjednostavnije aktivnosti u životu: 'Igrala bih s djecom ili članovima obitelji i jednostavno bih promašila lopticu. Pomislila bih: 'Pa ja vidim dvije loptice'. To su očito simptomi koje ne možete ignorirati', rekla je.

Put do dijagnoze nije bio lak, svakodnevne radnje toput sušenja kose postale su iznimno teške zbog slabosti u rukama. Kada su joj liječnici otkrili o čemu se radi, bila je šokirana ali i odlučna da pomogne drugima.

- Kad su mi postavili dijagnozu, pitala sam se: 'Što?!'. Zato ne mogu dovoljno naglasiti koliko bih voljela da je tada postojao netko poput mene tko o tome javno govori - ispričala je Seleš.

Svoj život s teškom bolesti danas nazvala je novim normalnim, opisujući ga kao još jedno u nizu teških životnih situacija na koje se morala prilagoditi. Prva je bila selidba iz bivše Jugoslavije u Ameriku s trinaest godina, nakon čega je uslijedila svjetska slava s prvim pobjedama. Najteži udarac doživjela je na vrhuncu karijere, kada je napadnuta nožem na terenu.