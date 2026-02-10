Legendarni Slovenac šokirao objavom: Pogledajte u kakvim uvjetima živi i spava na Zimskim igrama!

Legendarni slovenski snowboarder, Žan Košir, osvajač triju olimpijskih medalja, protestirao jee nakon ispadanja u ranoj fazi natjecanja na tretman svojeg matičnog saveza, ali i organizatora najtecanja. Košir je istaknuo da je sramotan način na koji se slovenski savez prema njemu odnosi i uputio im je žestoke kritike pa time postao jedna od glavnih priča na ZOI ove godine.

- Želim biti i na sljedećim Igrama, ali samo ako će me poštovati. Bolje da ne govorim u kakvoj sam sobi spavao ovdje, trostrukog osvajača medalje stavili ste u štalu. Neću sigurno opet ići na Igre ako ću morati jesti kruh i salamu i spavati u uvjetima koji nisu dostojni ljudskog bića - rekao je Košir pa u storyju na Instagramu podijelio fotografiju sobe u kojoj spava.

Kopirao je slogan slovenske reprezentacije pa je ironično napisao 'Ponosno za Sloveniju'. Nakon toga je sarkastično objavio fotografiju šatora u snijegu uz opis da će mu tako izgledati soba na sljedećim Igrama.

Foto: Instagram