Tenis

Otkrivamo po čemu je Makarska ispred Pariza, Rima, Buenos Ariesa i Rio de Janeira

Autor
Damir Mrvec
10.02.2026.
u 15:23

Orema službenom izboru tenisačica, u organizaciji Women’s Tennis Association, poznati turnir u Makarskoj proglašen je drugim najboljim WTA turnirom na svijetu

Teniski WTA Makarska Open ostvario je povijesni uspjeh. Prema službenom izboru tenisačica, u organizaciji Women’s Tennis Association (WTA), poznati turnir u Makarskoj proglašen je drugim najboljim WTA turnirom na svijetu, ostavivši iza sebe više od 50 turnira. U tijesnom finišu borbu je vodio s Nordea Openom iz Båstada i Šveđani su za nijansu pobijedili.

Direktor turnira Feliks Lukas, istaknuo je kako je ovo priznanje posebno vrijedno jer dolazi izravno od igračica.

 .- Ovakva potvrda za nas ima neprocjenjivu vrijednost. Ona je rezultat dugogodišnjeg rada, strasti i predanosti cijelog tima. Iskreno zahvaljujem Gradu Makarskoj i Valamaru, ali i svim partnerima i suradnicima koji su vjerovali u ovu priču od samog početka. Bez te podrške ovaj uspjeh ne bi bio moguć -  poručio je Lukas.

Ovim iznimnim priznanjem Makarska je potvrdila da vrhunska organizacija, vizija, dugogodišnji rad i entuzijazam mogu pobijediti najveće svjetske gradove i poznate turističke destinacije.

Među turnirima koje je Makarska nadmašila nalaze se i oni iz gradova poput Canberre, Mumbaija, Cancúna, Pariza, Rima, Palerma, Varšave, Valencije, Mallorce, Porta, Buenos Airesa, Rio de Janeira, Austina i brojnih drugih.

Turnir u Makarskoj, koji je prije pet godina preseljen iz Bola, nudi jedinstvenu kombinaciju vrhunskog sporta i doživljaja. Igra se uz samo more, u prekrasnom dalmatinskom ambijentu, uz sjajan zabavni program i to u jednom od najljepših sportskih centara na svijetu.

Osim sportskih rezultata, ovo priznanje dodatno dobiva na važnosti jer isti tim od ove godine stoji iza još jednog velikog WTA projekta – prvog turnira u Dubrovniku, kojim se od 23. do 29. ožujka otvara svjetska „zemljana“ WTA sezona, dok se ona tradicionalno zatvara na turniru u Makarskoj koji se održava od 1. do 7. lipnja. Time Hrvatska, zahvaljujući znanju i iskustvu domaćeg tima, zauzima jedinstveno mjesto na svjetskoj teniskoj karti. 

- Ovo je veliko i vrijedno priznanje za Makarsku, ali prije svega za cijeli organizacijski tim turnira. Činjenica da su same tenisačice, u konkurenciji više od 50 turnira s pet kontinenata, Makarsku svrstale na drugo mjesto svijeta govori dovoljno o razini organizacije, uvjetima i atmosferi koju grad zajedno s partnerima stvara.

Zahvaljujem direktoru turnira Feliksu Lukasu na viziji i upornosti, kao i partneru Valamar te svima koji već godinama grade ovaj projekt. Ovakvi rezultati potvrđuju da Makarska ima kapacitet za vrhunska sportska događanja i izvan glavne turističke sezone te da se sve jasnije pozicionira kao grad sporta i otvorenosti prema svijetu - rekao je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Službenu objavu na društvenim mrežama i webu WTA vidjeli su milijuni ljudi diljem svijeta. Nagrada je stigla u godini kada se slavi 20 godina organizacije WTA turnira u Hrvatskoj. Feliksu Lukasu i njegovom timu najljepši dar. 

Feliks Lukas Dubrovnik Makarska WTA tenis

