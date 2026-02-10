Naši Portali
Tenis

Mikrut slavio na Tenerifima, Ajduković u Indiji

Osijek: Duje Ajduković i Lukaš Klein u prvom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke
Borna Jaksic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
10.02.2026.
u 20:52

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna 1. nositelji ATP turnira iz Serije 500 u Rotterdamu, njih su dvojica u prvom kolu slavili nad nizozemskom kombinacijom Tallon Griekspoor/Botic van de Zandschulp – 6.4, 6:3. Sljedeći suparnici bit će im pobjednici meča Bhambri/Goransson – Kirkov/Stevens.

Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ovog su tjedna 1. nositelji ATP turnira iz Serije 500 u Rotterdamu, njih su dvojica u prvom kolu slavili nad nizozemskom kombinacijom Tallon Griekspoor/Botic van de Zandschulp – 6.4, 6:3. Sljedeći suparnici bit će im pobjednici meča Bhambri/Goransson – Kirkov/Stevens.

Luka Mikrut probio se u drugo kolo ovotjednog ATP Challengera na Tenerifima (Kanarsko otočje) nagradnog fonda 97.640 eura, Splićanin (3. nositelj) je u prvom nastupu nakon tri seta svladao španjolskog kvalifikanta Izana Almazana Valientea (828. na ATP listi) – 6:1, 2:6, 6:3.

Luka je tijekom susreta zabio pet aseva uz 61 posto prvog servisa, a iskoristio je četiri od sedam break-lopti Suparnik u borbi za četvrtfinale bit će mu britanski kvalifikant Giles Hussey (338.) koji je na startu pobijedio našeg Mateja Dodiga – 6:3, 6:1.

Dobar početak Duje Ajdukovića na Challengeru u indijskom Chennaiju nagradnog fonda 63.000 dolara, Splićanin je na startu slavio nad Aleksandrom Bindom (Italija), 464. na ATP listi – 6:4, 6:4.

Binda je u prvom setu poveo s 4:1, da bi nakon toga Duje osvojio osam uzastopnih gemova i riješio sve dvojbe u ovom susretu. Meč je završio uz učinak od pet aseva uz 56 posto prvog servisa, a iskoristio je pet od sedam break-lopti. Sljedeći suparnik bit će mu pobjednik meča Ferreira Silva – Singh.
Ključne riječi
Matej Dodig Luka Mikrut Mate Pavić Duje Ajduković tenis

