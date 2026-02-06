Naši Portali
DAVIS CUP

Hrvatska izjednačila u Varaždinu, Dino Prižmić nas je vratio u igru (1:1)

Varaždin: Drugi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Dino Prizmic - August Holmgren
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
06.02.2026.
u 21:21

Nakon prvog dana dvoboja 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa tenisača Hrvatska i Danska u Varaždinu igraju 1-1

Dansku je u prednost doveo Elmer Moller 6-4, 7-6 (3) pobjedom protiv Mateja Dodiga, dok je na 1-1 poravnao Dino Prižmić 5-7, 6-0, 6-2 uspjehom protiv Augusta Holmgrena.

Prvi hrvatski "reket" u Varaždinu, 20-godišnji Splićanin Prižmić opravdao je ulogu favorita protiv sedam godina starijeg Holmgrena, iako je nervozno ušao u dvoboj i izgubio prvi set.

Holmgren je do prve prednosti u prvom setu stigao "breakom" za prednost 3-2, ali Prižmić se uspio vratiti u rezultatsku ravnotežu "re-breakom" za 4-4 te se već tada činilo kako će preuzeti konce susreta u svoje ruke. Nažalost, kod 5-5 je uslijedio još jedan slabiji gem s nekoliko neprisiljenih pogrešaka kojim je omogućio Dancu prednost 6-5 i servis za set kojega je ovaj iskoristio.

Srećom, do kraja susreta Prižmić je zaigrao agresivnije što je dalo rezultat. S dva uzastopna "breaka" brzo je poveo sa 4-0, da bi uslijedio najduži gem u čitavom dvoboju u kojem je Prižmić spasio pet "break-lopti" suparnika prije no što je iskoristio svoju sedmu priliku za 5-0. Odličan set Prižmić je zaključio još jednim oduzimanjem servisa Holmgrenu za 6-0.

Kada je oduzeo servis suparniku u četvrtoj igri trećeg seta za 3-1 Prižmiću je put ka pobjedi bio otvoren. Hrvatski je reprezentativac još jednim "breakom" stigao i do 5-1 prije no što je Danac u zadnjem pokušaju povratka u meč vratio jedan izgubljeni servis. No, to nije omelo Prižmića koji je zaključio dvoboj u sljedećoj igri još jednom oduzevši servis suparniku.

Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren.

Plasman u 2. kolo izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda.
Dino Prižmić tenis Davis cup

