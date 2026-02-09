Naši Portali
Emanuel Ivanišević

Sin Gorana Ivaniševića ispričao kako se nosi sa slavnim prezimenom: 'Nemoguće je da budem kao tata'

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
09.02.2026.
u 23:03

Mladi hrvatski tenisač Emanuel Ivanišević (18) u Varaždinu je još jednom osjetio atmsferu Davis Cupa. Sin Gorana Ivaniševića ranije je bio sparing partner našim reprezentativcima, ali kaže da mu je to uvijek poseban doživljan

- Odlično je biti dio tima i trenirati s dečkima koji su dosta bolji od mene sad. Stvarno mi je zadovoljstvo biti tu - rekao je Ivanišević mlađi za Novu TV.

Studira u SAD-u na sveučilištu Wake Forest.

- Odlično je i za vidjeti njihove uvjete, stvarno su fenomenalni, svaki faks je wow za nas. Idem na Wake Forest, tamo gdje je bio i Borna Gojo. To je trenutačno najbolji teniski faks na svijetu i jako se veselim putu tamo.

Koliko ga opterećuje slavno prezime?

- Prije par godina bio mi je veliki stres, svi očekuju od tebe da budeš kao tata, što je praktično nemoguće, jer on je naš najbolji tenisač. Očekivanja su velika od svih, ali sad sam se naviknuo već, pa je bolje.

Je li gledao snimke očeva osvajanja Wimbledona?

- Jesam, i to više puta. I atmosfera je bila nemoguća, jer se u ponedjeljak igralo i publika je bila luda. I kad gledam dan danas nakon 24-25 godina nije lako za pogledati i ne mogu zamisliti biti u njegovoj situaciji.
Ključne riječi
Goran Ivanišević Emanuel Ivanišević

DAVIS CUP

Mektić upozorava Hrvatsku: Gubio sam od potpunih anonimaca s pozivnicama

– U mnogo mečeva sam doživio da smo igrali protiv domaćih igrača s pozivnicama, koji su potpuno nepoznati, ali bili su inspirirani pa sam izgubio. Zatim bi uslijedila pitanja, "pa kako si izgubio", ali parovi su drukčiji sport, moramo biti oprezni. Možemo se jedino najbolje pripremiti, igrati onako kako igramo i pokušati se prilagoditi na iznenađenja, s obzirom na to da ne poznajemo protivnike dobro – rekao je Nikola Mektić.

