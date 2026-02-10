UŽIVO OD 17 Hajduk sazvao izvanrednu presicu, Goran Vučević odlazi iz kluba

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković najavili su izvanrednu konferenciju za medije na Poljudu u 17 sati.

Hajduk je poslao priopćenje medijima, no nije navedeno koja je tema obraćanja Bilića i Viskovića.

Kako neslužbeno doznajemo, tema konferencije trebao bi biti odlazak Gorana Vučevića s mjesta sportskog direktora kluba.

Vučević se u klub vratio prošlog srpnja nakon devet godina izbivanja i ponovno postao glavni čovjek za sportsku politiku kluba. Po dolasku je rekao kako klubu predstoji sezona tranzicije što navijači nisu dobro prihvatili. Sada se pretpostavlja kako će napustiti klub, ali kako će svoju sadašnju funkciju obnašati još nekoliko mjeseci prije nego Hajduk pronađe adekvatnu zamjenu. Svi detalji trebali bi biti izneseni na pressici.