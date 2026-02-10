Naši Portali
NA POLJUDU

UŽIVO OD 17 Hajduk sazvao izvanrednu presicu, Goran Vučević odlazi iz kluba

Split: Predsjednik uprave HNK Hajduk Ivan Bilić o odlasku Nikole Kalinića
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
10.02.2026.
u 16:18

Hajduk je poslao priopćenje medijima, no nije navedeno koja je tema obraćanja Bilića i Viskovića.

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković najavili su izvanrednu konferenciju za medije na Poljudu u 17 sati.

Kako neslužbeno doznajemo, tema konferencije trebao bi biti odlazak Gorana Vučevića s mjesta sportskog direktora kluba.

Vučević se u klub vratio prošlog srpnja nakon devet godina izbivanja i ponovno postao glavni čovjek za sportsku politiku kluba. Po dolasku je rekao kako klubu predstoji sezona tranzicije što navijači nisu dobro prihvatili. Sada se pretpostavlja kako će napustiti klub, ali kako će svoju sadašnju funkciju obnašati još nekoliko mjeseci prije nego Hajduk pronađe adekvatnu zamjenu. Svi detalji trebali bi biti izneseni na pressici.
Ključne riječi
Goran Vučević Ivan Bilić Hajduk

Komentara 23

Avatar nekakav
nekakav
14:43 10.02.2026.

vjerojatno istupaju iz lige, zbog sudačke i ine nepravde, nemaju podršku medija, sve manje i politike... imati najbolje igrače, navijače, sigurne financije, imati šefa sudačke organizacije, var soba diše za tebe, komentatori za tebe drukaju, i onda nemaš rezultat, to je nepravedno.

Avatar Thor
Thor
14:47 10.02.2026.

Što je manje vanjskih neprijatelja to je veći kaos u Hajduku. Neke stvari uvijek isplivaju na površinu, ne možeš zauvijek lagati napaćen narod

JO
Josip12345
15:16 10.02.2026.

Glavno da ovaj stručnjak ostaje.

