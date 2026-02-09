Đoković se iznenadio kada je doznao koliko u Hrvatskoj ima rodbine: 'Nisam to znao'

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Novak Đoković nikada nije skrivao svoje porijeklo koje vuče iz Crne Gore odnosno Hrvatske, odnosno nikada nije pravio razliku između ljudi hrvatske i srpske nacionalnosti. Đoković ima hrvatsko porijeklo po svojoj majci Dijani čija je obitelj rodom iz Vinkovaca.

- Ona je rođena u Beogradu, ali njeni roditelji dolaze iz Hrvatske, baka i djed su iz Vinkovaca zapravo cijela bakina obitelj dolazi i tamo i dalje imam rodbinu. Nisam dugo bio - rekao je Đoković svojedobno u razgovoru za Novu TV.

U Vinkovcima je posljednji put bio prije više od 15 godina, ali nije zaboravio na rodbinu, jednom prilikom se prisjetio kako je taj susret izgledao.

- Čak sam igrao tamo i neke juniorske turnire, sjećam se. Tada sam i upoznao obitelj, i nisam zapravo ni znao koliko rodbine imam. I teta i stričeva - rekao je Nole.

– Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, pa smo se poslije vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla – ispričao je njegov djed Zdenko Žagar.

Hrvatsku voli posjetiti i kako bi uživao nakon naporne sezone na Jadranskoj obali, a otkrio je gdje mu je najljepše.

- Pa otoci definitivno. Meni, ali i mnogima je hrvatska obala najljepša na svijetu. Jesam obišao dosta zemalja, ali nekako tamo se čovjek najljepše osjeća, to je isti jezik, po meni i ista kultura. To je neki dragulj, biser Jadrana. Ja sam se nekako uvijek lijepo osjećao, uvijek su me ljudi na lijep način primali i uvijek sam bio dobrodošao - poručio je Đoković.