Čudesni Kuzmanović svojim obranama "uništio" Flensburg

Nakon Europskog rukometnog prvenstva i poduže stanke nastavljena je Bundesliga. Jedan od junaka jučerašnjih susreta bio je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović.

Njegov Gummersbach pobijedio je u derbiju kola Flensburg s 33:26, a naš vratar imao je 14 obrana uz sjajan postotak obranjenih udaraca – 37,8 posto. Kuzmanović je upisao i jednu sjajnu asistenciju za pogodak.

S druge strane, danski vratar Møller imao je čak 17 obrana, no to nije pomoglo njegovoj momčadi. Za Flensburg je jučer debitirao Adin Faljić, donedavni kružni napadač Zagreba.

Marko Mamić igrao je samo u obrani za Leipzig, koji se neočekivano vraća kući s bodovima iz Hamburga (35:33). Leipzig se sada bodovno izjednačio s Wetzlarom, koji će sutra teško do bodova u susretu s berlinskim „Lisicama“, momčadi koja se bori za naslov.

Ivan Šnajder postigao je dva pogotka za Stuttgart, koji je na svom parketu pobijedio Eisenach, za koji brani Matija Špikić. Naš vratar, koji je s reprezentacijom prošle godine osvojio svjetsko srebro, imao je 15 obrana.