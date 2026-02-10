Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Rukomet

Čudesni Kuzmanović svojim obranama "uništio" Flensburg

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
10.02.2026.
u 22:43

Nakon Europskog rukometnog prvenstva i poduže stanke nastavljena je Bundesliga. Jedan od junaka jučerašnjih susreta bio je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović

Nakon Europskog rukometnog prvenstva i poduže stanke nastavljena je Bundesliga. Jedan od junaka jučerašnjih susreta bio je hrvatski reprezentativni vratar Dominik Kuzmanović.

Njegov Gummersbach pobijedio je u derbiju kola Flensburg s 33:26, a naš vratar imao je 14 obrana uz sjajan postotak obranjenih udaraca – 37,8 posto. Kuzmanović je upisao i jednu sjajnu asistenciju za pogodak.

S druge strane, danski vratar Møller imao je čak 17 obrana, no to nije pomoglo njegovoj momčadi. Za Flensburg je jučer debitirao Adin Faljić, donedavni kružni napadač Zagreba.

Marko Mamić igrao je samo u obrani za Leipzig, koji se neočekivano vraća kući s bodovima iz Hamburga (35:33). Leipzig se sada bodovno izjednačio s Wetzlarom, koji će sutra teško do bodova u susretu s berlinskim „Lisicama“, momčadi koja se bori za naslov.

Ivan Šnajder postigao je dva pogotka za Stuttgart, koji je na svom parketu pobijedio Eisenach, za koji brani Matija Špikić. Naš vratar, koji je s reprezentacijom prošle godine osvojio svjetsko srebro, imao je 15 obrana.

Ključne riječi
Leipzig Gummersbach Marko Mamić Dominik Kuzmanović rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!