Jedan zaradio milijun eura i vozi polovni autombil, a drugi nema vozačku a kupio skupi Porsche

Valentin Vacherot, tenisač iz Monaca, postao je popularan kada je osvojio ATP turnir u Šangaju, nakon što je u polufinalu pobijedio Novaka Đokovića.

U Šangaju je osvojio 970.000 eura. Bez obzira na veliku zaradu Valentin se ni najmanje nije promijenio. Tako je nekoliko dana prije turnir kupio polovni Peugeot 307.

Nakon ovako velike zarade logično je da kupi novi auto, ali to se neće dogoditi.

-Iskreno, više su ljudi ti koji me podsjećaju koliko sam osvojio, jer je to zaista posljednja stvar o kojoj razmišljam.

Prilično je ludo kada pričate o tome, ali ja uopće ne razmišljam o zarađenom novcu, čak ponekad i zaboravim. Nikada nisam bio rasipnik, neću biti ni sada. Dakle, nema luksuznih automobila - rekao je Vacherot.

S druge strane, Danac Holger Rune kupio je Porsche 991 iako nema vozačku dozvolu.

- Jeste li vidjeli onaj auto koji je Novak vozio u Miamiju? Ugledao sam ga i pomislio - treba mi je baš takav automobil. Tek sam ga kupio, zeleni je i parkiran je negdje u Monte Carlu.

Kakav je osjećaj kada ga vozim? To je dobro pitanje, jer nemam vozačku dozvolu, pa mi je sada potrebna i to što prije - rekao je Rune.

Novak Đoković ima lijepu kolekciju automobila. Kada je u Beogradu onda vozi Audi Q5 Sportback i Land Rover Defender 110. Dok je u Americi vozi Teslu Model X.

Novak u kolekciji automobila u Beogradu, Monte Carlu, Marbelli i Miamiju ima još i Aston Martin DB9, Bentley Kontinental GT kupe, Audi R8, Mercedes S500, Fiat 500, Peugeot 508, Peugeot 208, BMW M55D...