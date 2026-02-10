Naši Portali
Rukomet

Sjajna Mamić brojala do 21 obrane u susretu protiv Sesvečanki

Autor
Damir Mrvec
10.02.2026.
u 22:04

Rukometašice Podravka Vegete i Lokomotive očekuje vikend odluke što se tiče daljnjeg nastupa u Europ, oba sastava su večeras unaprijed odigrale susrete 15. kola Prve hrvatske lige

Rukometašice Podravka Vegete i Lokomotive očekuje vikend odluke što se tiče daljnjeg nastupa u Europi. Podravka igra u subotu, 14. veljače, u Koprivnici protiv ljubljanskog Krima i samo ih pobjeda vodi u osminu finala.

S druge strane, Lokosice u nedjelju, u dvorani Sutinska vrela, dočekuju njemački Oldenburg. U slučaju pobjede, Zagrepčanke bi izborile četvrtfinale Europske lige.

Ova dva sastava su večeras unaprijed odigrale susrete 15. kola Prve hrvatske lige. U dvoboju Lokomotive i Sesveta (37:22) rezultatske neizvjesnosti nije bilo.

Već nakon prvih desetak minuta bilo je jasno da Lokomotiva juri prema novoj pobjedi. Do isteka prvih 30 minuta Lokosice su imale dvoznamenkastu prednost (20:10). U nastavku susreta prednost Lokomotive je rasla, a Sesvećanke nisu pronašle način kako se približiti, odnosno ozbiljnije zaprijetiti domaćim rukometašicama.

Sjajna na vratima pobjednica bila je Antonija Mamić s 21 obranom, dok je Maša Kuzmanović postigla 11 pogodaka. U redovima Sesveta po četiri pogotka postigle su Anja Vida Lukšić, Petra Dičak i Mihaela Nemčić.

Novu uvjerljivu pobjedu u domaćem prvenstvu upisale su i rukometašice Podravke, ovoga puta protiv Zrinskog (37:27). Podravka je od samog početka susreta jasno dala do znanja protivnicama da će opravdati ulogu favoritkinja i da iznenađenja neće biti.

Već do poluvremena ekipa iz Koprivnice imala je uvjerljivu prednost (21:12). U nastavku susreta Zrinski nije mogao pratiti ritam gošći, koje su upisale novo slavlje.

Kala Kosovac postigla je devet pogodaka, a Hannah Vuljak dodala je osam. U redovima Zrinskog istaknule su se Una Ivančić s devet pogodaka te Ema Novosel s 12 obrana.
Sesvete Zrinski Koprivnica Podravka Vegeta Lokomotiva rukomet

