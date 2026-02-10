Dinamo neočekivano doveo igrača čija je kvaliteta upitna, a propustio mladog hrvatskog reprezentativca

Uvijek se može raspravljati o tome je li, i u kojoj mjeri, bod koji je Dinamo donio s Rujevice dobar rezultat. S jedne strane uvijek je važno ne izgubiti u tako zahtjevnoj utakmici, plavima je i dalje na kontu pet bodova više od drugoplasiranog Hajduka i s te je strane bod s Rujevice pristojan ulov. No s druge strane Dinamo je imao priliku zadržati i sedam bodova viška jer Rijeka u tom rujevičkom srazu nije pokazala gotovo ništa. Nije nijednom zaprijetila Dinamu, a plavi su ipak imali solidnih prilika iz kojih su mogli poentirati i stići do nove pobjede nad riječkom momčadi u ovoj sezoni.
Kao što je utakmica u Rijeci opet samo pokazala da Dinamo ima problem sa nečijim fix idejama da se uvijek igra samo jedna jedina šablona, bez ikakavih varijacija, da nema pripreme utakmica, da nema rotacije igrača, da i dalje nema uigranosti ekipe, da nema automatike i ideja u igri itd, tako je i ovaj zimski prijelazni rok pokazao da Dinamo ima ogroman problem sa strukom u svim segmentima, pa tako i u skauting službi. Osim toga, dovođenje Filipinca i namjerno propuštanje Jagušića pokazuje i to koliko su nečiji osobni interesi ispred interesa kluba... A što se tiče Barišića i ostalih mladih igrača, više nema nikakvog razloga zašto bi došli u Dinamo, Dinamo više ne razvija igrače, strani igrači imaju prednost, u Dinamo bi samo propao, kao i mnogi drugi.