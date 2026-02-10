Dinamo neočekivano doveo igrača čija je kvaliteta upitna, a propustio mladog hrvatskog reprezentativca

Uvijek se može raspravljati o tome je li, i u kojoj mjeri, bod koji je Dinamo donio s Rujevice dobar rezultat. S jedne strane uvijek je važno ne izgubiti u tako zahtjevnoj utakmici, plavima je i dalje na kontu pet bodova više od drugoplasiranog Hajduka i s te je strane bod s Rujevice pristojan ulov. No s druge strane Dinamo je imao priliku zadržati i sedam bodova viška jer Rijeka u tom rujevičkom srazu nije pokazala gotovo ništa. Nije nijednom zaprijetila Dinamu, a plavi su ipak imali solidnih prilika iz kojih su mogli poentirati i stići do nove pobjede nad riječkom momčadi u ovoj sezoni.