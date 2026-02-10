Naši Portali
SRUŠILI NAPOLI

VIDEO Nezaustavljivi Baturina odveo Como u prvo polufinale Kupa nakon 40 godina

Serie A - Como v Bologna
ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.02.2026.
u 23:30

U regularnom dijelu bilo je 1-1, a vodeći gol za Como zabio je iz penala Martin Baturina u 39. minuti, nakon što je kazneni udarac iznudio Ivan Smolčić

Nogometaši Coma plasirali su se u polufinale Talijanskog kupa svladavši nakon penala u gostima Napoli 8-7 (1-1), a to im je prvi plasman u polufinale kupa nakon 40 godina. 

U regularnom dijelu bilo je 1-1, a vodeći gol za Como zabio je iz penala Martin Baturina u 39. minuti, nakon što je kazneni udarac iznudio Ivan Smolčić, pogodak pogledajte OVDJE,  da bi u 46. za Napoli izjednačio Antonio Vergara. 

Kod izvođenja penala precizni su za Como bili Baturina i Ivan Smolčić, dok je prolaza momčad sa sjeverne Italije donio promašaj Slovaka Lobotke u 8. seriji penala. Raspucavanje pogledajte OVDJE.

Como će u polufinalu igrati s Interom. 

Ključne riječi
Serie A Napoli como Martin Baturina

