SRPSKI TENISAČ

Novak Đoković ostao u čudu zbog onoga što je prikazano na HTV-u, nije mogao prešutjeti

Jelena i Novak Đoković
Foto: Abaca/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
26.10.2025.
u 19:43

Zanimljivu scenu iz kviza je na svom Instagram profilu podijelio upravo Ljubičić, a reakcija Đokovića nije izostala. „Auuuuu! Pa kako to nisu znali!?” napisao je srpski tenisač uz emotikone koji plaču od smijeha.

Novak Đoković spada među najveće sportaše u ovom stoljeću, a za mnoge je najbolji tenisač u povijesti. Sjajni Srbin osvojio je sve što može, a podrška mu je uvijek bila njegova obitelj.

On i supruga Jelena upoznali su se još krajem 90-ih dok su zajedno pohađali srednju školu. Prohodali su u ljeto 2005., a povezao ih je razgovor o sportu. U braku su od 2014. godine kada su na otočiću Sveti Stefan izgovorili sudbonosno 'da', samo par dana nakon Novakovog drugog Wimbledona. Roditelji su dvoje djece - kćeri Tare i sina Stefana.

A zanimljiva situacija u vezi njihova braka dogodila se lani u HTV-ovoj emisiji Potjera. Na pitanje voditelja Joška Lokasa: „Za kojeg se tenisača 2014. godine udala Jelena Ristić?”, lovac Dean Kotiga nakratko je zastao, pokazao zbunjen izraz lica i potom rekao – „dalje”.

Natjecatelji su tako dobili priliku vratiti Kotigu korak unazad. Nakon kratkog dogovora, Željko i Ante zaključili su da ni sami ne znaju točan odgovor pa su rekli: „Ivan Ljubičić.” Voditelj im je tada otkrio da je točan odgovor Novak Đoković, suprug Jelene Ristić.

Zanimljivu scenu iz kviza ubrzo je na svom Instagram profilu podijelio upravo Ljubičić, a reakcija Đokovića nije izostala. „Auuuuu! Pa kako to nisu znali!?" napisao je srpski tenisač uz emotikone koji plaču od smijeha.

Novi šamar za Dominika Livakovića! Sad je i njemu jasno da ovako više ne ide...

tenis Novak Đoković

Komentara 1

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
19:50 26.10.2025.

Čovjek je dokazani štovatelj ravnogorskog pokreta, ne bi ga trebalo pominjati isto kao i BMK i pokojnog Boru Č

Kupnja