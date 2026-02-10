Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKOKOVI MJEŠOVITIH EKIPA

Slovenija proslavila prvo zlato na zimskim olimpijskim igrama u Milanu

Ski Jumping - Mixed Team Victory Ceremony
KACPER PEMPEL/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.02.2026.
u 23:06

Prije četiri godine u Pekingu su slavili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Iz te ekipe u Predazzu je nastupila jedino Nika Križan, koja se u međuvremenu udala promijenivši prezime u Vodan

Slovenska ekipa Nika Vodan, Anže Lanišek, te Nika i Domen Prevc osvojili su zlatnu medalju u skijaškim skokovima mješovitih ekipa na Olimpijskim igrama u Predazzu. Slovenija je tako obranila olimpijski naslov iz Pekinga gdje je ova disciplina imala premijeru.

Prije četiri godine u Pekingu su slavili Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj i Peter Prevc. Iz te ekipe u Predazzu je nastupila jedino Nika Križan, koja se u međuvremenu udala promijenivši prezime u Vodan.

Slovenski kvarter je nakon prve serije imao 9.7 bodova prednosti ispred Japana, te 16.1 bod prednosti ispred Norveške. Na koncu je Slovenija pobijedila sa 1069.2 boda, Norveška, za koju su nastupali Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marisu Lindvik se probila na drugo mjesto sa 30.9 bodova zaostatka, dok je japanska ekipa (Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikaido) bila treća sa 1034 bodova.

Nika Vodan je pekinškoj zlatnoj medalji iz mixa, te bronci u pojedinačnoj konkurenciji, sada dodala još jednu zlatnu medalju, dok je Nika Prevc svom pojedinačnom srebru na prvom natjecanju u Predazzu dodala toliko željeno zlato.

Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju.

Obitelj Prevca sada ima ukupno čak osam olimpijskih medalja - Peter je osvojio zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro, Domen zlato, a Cene srebro.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
ZOI 2026. ZOI Slovenija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!