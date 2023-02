Mediji u Srbiji žestoko reagirali na tekst o Novaku Đokoviću, nazivaju ga gadljivim

Novak Đoković proteklog je vikenda uvjerljivo osvojio Australian Open nakon što je u finalu s 3:0 u setovima svladao Grka Stefanosa Tsitsipasa. Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom. Srpska zvijezda i prošlogodišnji pobjednik Nadal imaju dva naslova ispred Švicarca Rogera Federera na vječnoj listi Grand Slam naslova. Slijedi Amerikanac Pete Sampras po broju Grand Slam uspjeha s 14 naslova.

No, australski Herald Sun tvrdi da Đoković ipak nije najveći tenisač svih vremena i da se za tu ocjenu ne trebaju uzimati samo rezultati na teniskom terenu. Ovaj tekst u Srbiji je dočekan "na nož".

"Kako biste bili najbolji u povijesti morate raditi više od toga da pobjeđujete u mečevima. Postoji i druga strana priče, ona o inspiraciji, osvajanju srca, krčenju puta ljudima, činjenju svijeta boljim mjestom, ponudi nečeg više od udaranja loptice preko mreže uspješnijeg od drugog tenisača. Čak i ako govorimo o suhoj statistici, ona ipak ne ide u prilog Novaku Đokoviću", piše novinar Scott Gullan te dodaje:

"Dakle, što je Đoković učinio za tenis izvan terena? Hmm... Sigurni smo da postoji nešto humanitarnog rada, ali prvo što pada na pamet su sebične, sramotne zabave tijekom pandemije korona virusa kojima se širila zaraza. Tu je i debakl s australskom vizom zbog njegovih antivakserskih stavova. To je njegov osobni izbor i očito ima pravo na njega, ali pokušaj ulaska u zemlju koja ima stroga pravila traženjem rupe u zakonu bilo je nepromišljeno, proračunato i jednostavno sebično od njega. Kada govorimo o statusu najboljeg ikada, brojevi nikada ne bi trebali biti odlučujući faktor. Pogledajte, na primjer, Muhammada Alija, jednog od najvažnijih sportaša 20. stoljeća koji se vodi kao najveći boksač ikada. Je li imao najbolji rezultat svih vremena? Ne, ali kad se uzmu u obzir drugi faktori – imao ih je. Đoković ih nema."

Autor tvrdi da je upitno je li Đoković najbolji po rezultatima.

"Unatoč Nadalovoj ozljedi u Melbourneu, španjolski tenisač planira nastupiti na Roland Garrosu gdje naslove osvaja vezanih ruku. Također, što god mislili o Margaret Court, ona je osvojila 24 Grand Slam naslova, odnosno čak 64 ako ubrojimo parove i mješovite parove. Tu je i Serena Williams koja ima 23 Grand Slama, a Steffi Graf s 22 jedina je svaki Grand Slam osvojila barem četiri puta, a ima i zlatni Grand Slam (sva četiri Grand Slama i zlato na Olimpijskim igrama). A tu je i Rod Laver koji je jedini dvaput osvojio kalendarski slam, i to dva puta, a Đokoviću to nikad nije uspjelo. Nije osvojio najviše Australian Opena (Court), nije osvojio najviše Roland Garrosa (Nadal) ili Wimbledona (Federer), dok u biografiji ima samo tri naslova US Opena", dodaje se.

A mediji u Srbiji oštro su reagirali na ovaj tekst. Primjerice, Mondo ga naziva "odvratnim", a Informer i Kurir "skandaloznim".