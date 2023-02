Direktor Australian Opena otkrio: Đoković je turnir odigrao ozlijeđen, pojavila se pukotina

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je prvi grand-slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) nakon tri sata igre. Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom.Također, u ponedjeljak se vratio na prvo mjesto ATP ljestvice.

Đoković je u Melbourneu slavio 2008., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2019., 2020., 2021. Nakon prošlogodišnje deportacije zadržao je niz neporaženosti na terenima Melbourne Parka. Taj niz sada iznosi rekordnih 28 mečeva, a zadnji put je izgubio u četvrtom kolu 2018. kada ga je svladao Južnokorejac Hyeon Chung. Uz deset naslova na Australian Openu, Đoković ima i sedam naslova u Wimbledonu, tri na US Openu i dva na Roland Garrosu.

Direktor Australian Opena sada Craig Tiley otkrio je kako je Đoković zapravo tijekom turnira igrao ozlijeđen. Navodi da je imao pukotinu od tri centimetra na zadnjoj loži.

BREAKING | Craig Tiley reveals Novak Djokovic played in this year’s @AustralianOpen with a 3cm tear in his hamstring.