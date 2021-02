Mavrović: Nikad nisam dvojio, Hrgović može postati svjetski prvak!

Pred Filipom Hrgovićem (28) borba je istine koja bi se trebala dogoditi u travnju ili svibnju. Ovih dana dogovoreni meč s Michaelom Hunterom reći će puno o tome je li najbolji hrvatski boksač materijal za svjetskog profesionalnog prvaka. A takvim ga vide i njegov promotor Nisse Sauerland i menadžer Željko Karajica. A oni se, ponajprije Sauerland, ovih dana trude da za taj meč dobiju datum. I da za to njihov klijent bude dobro plaćen. Jer ipak se radi o eliminacijskoj borbi, po odluci IBF organizacije, za prvog izazivača svjetskog prvaka Anthonyja Joshue.

O koliko je opasnom protivniku riječ, raspitali smo se kod Hrgovićeva trenera Yousefa Hasana koji nam se javio s masaže i našalio:

– Otkako se u igri pojavio Hunter, Hrga me na treninzima “trga” pa sam morao ići na masažu.

Šalu na stranu, riječ je doista o vrlo ozbiljnom protivniku, daleko najjačem u Hrgovićevoj dosadašnjoj profi karijeri. Štoviše, stječe se dojam da je ovo čak i prilično nagli skok u smislu kvalitete suparnika.

– Istina je, ovo je znatno bolji borac od Hrgina posljednjeg protivnika Bookera, no to samo znači da će Filip još jače trenirati. Izbor takvog protivnika, a Hrga već dulje vrijeme takvoga upravo zaziva, njega će samo dodatno motivirati.

Nekoliko Hunterovih mečeva Yousef je bio u prilici gledati uživo:

– U tim prigodama vidio sam kakav kvalitetan tim Hunter ima oko sebe. Radi se o borcu kojem se radi karijera, od kojeg Amerikanci nastoje napraviti novu teškašku zvijezdu. Mi smo uvjereni da je Hrga bolji od njega. Viši je i teži i jače udara.

Nije li brzina prednost 10 centimetara nižeg i prilično lakšeg Huntera?

– Da, to vam s kilogramima i snagom udaraca s jedne strane i brzinom s druge strane ide kao na vagi. Što ste teži, to je teži i vaš udarac, a što ste lakši, to ste brži. No ima Hunter i mana o kojima sada ne bih govorio jer ih planiramo iskoristiti.

Optimist po pitanju ishoda tog meča je i nekadašnji europski teškaški prvak Željko Mavrović.

– Ja bih rekao da Hunter svojim stilom boksanja odgovara Hrgoviću. On nema visinu i dužinu ruku koje Hrgoviću znaju biti problem, a ovdje tog problema nema. Osim toga, ne vidim ja tu ni posebnu eksplozivnost na koju Filip ne bi mogao reagirati i za njega je to sjajna prilika da to iskoristi.

S obzirom na to da je kvalitativna razlika između Hrgovićeva posljednjeg protivnika (Booker) i ovog nadolazećeg prilična, mnogi se pitaju preskače li Hrvat dvije stube? Ne bi li za njega bilo bolje da se najprije borio s nekim kao što je Kongoanac Bakole (i taj se meč dogovarao pa nije dogovoren) nego da odmah ide na teškaša iz svjetskog vrha, borca postavljenog na četvrto mjesto IBF-ove rang-liste.

– Sa svim onim što je postigao u olimpijskom boksu, a potom i u Svjetskoj ligi, Filip je zaslužio ovakav tretman pa i priliku da u 13. profesionalnoj borbi dokaže da pripada svjetskom teškaškom vrhu – kazuje Mavrović i objašnjava koliko Hrgovićevu ambiciju da postane svjetski prvak može omesti eventualni poraz od Huntera.

– Jest, to bi ga vratilo unazad, no ako bi to bila dobra borba, u kojoj bi gledatelji uživali, on bi stekao reputaciju i ostao bi u tom krugu. No, čak i da mu se dogodi poraz nokautom, a to se događalo i šampionima i to na najvišoj razini, nije ništa neobično. Primjerice, Lennox Lewis je gubio naslov nokautom protiv McCalla i Rahmana. Jest da se u tom slučaju moraš vratiti u dvoranu, teško raditi i čekati novu priliku, no ništa ne bi bilo izgubljeno. Puno opasnije bi bilo izgubiti po putu od nekoga tko nema visoki rejting.

Čovjeka koji se borio za svjetski naslov upravo s Lewisom priupitali smo vjeruje li da Hrgović može biti svjetski prvak?

– Ja vjerujem da ima sve atribute i sposobnosti da to postane. Često me ljudi s nevjericom pitaju je li Hrgović baš tako dobar, a ja oko toga nikad nisam dvojio.

A za takvo što je potrebno imati i sreće.

– Za to mu treba svega, a nama bi trebalo pola knjige da napišemo što je sve potrebno da postanete svjetski prvak.