FOTO To je ta, paklena Arena! Navijači gromoglasnim hukom ispratili Hrvatsku na Euro

Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.
Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Njemačka se u samoj završnici tog dijela igre odvojila na tri gola razlike.
Već početkom nastavka Hrvatska je s dva gola Martinovića uhvatila priključak, da bi ulaskom Slavića na vrata 20-ak minuta prije kraja kod rezultata 20-22 dobila novi impuls. Upravo zahvaljujući nekoliko odličnih reakcija Slavića Hrvatska je serijom 6-2 preuzela kontrolu rezultata koju je držala sve do zadnjih pet minuta dvoboja.