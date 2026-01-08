FOTO To je ta, paklena Arena! Navijači gromoglasnim hukom ispratili Hrvatsku na Euro

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u prijateljskoj je pripremnoj utakmici pred nastup na Europskom prvenstvu izgubila u zagrebačkoj Areni od Njemačke sa 29-32 (14-17).
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Mario Šoštarić i Ivan Martinović su sa po šest golova bili najefikasniji kod Hrvatske za koju je Tin Lučin dodao pet pogodaka, dok su Juri Knorr, Johannes Golla i Renars Uščins bili peterostruki strijelci za Njemačku.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Susret svjetskih i olimpijskih doprvaka pred gotovo 15.000 gledatelja u Areni protekao je u izjednačenoj igri tijekom gotovo svih 60 minuta, a niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri gola. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Njemačka se u samoj završnici tog dijela igre odvojila na tri gola razlike.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Već početkom nastavka Hrvatska je s dva gola Martinovića uhvatila priključak, da bi ulaskom Slavića na vrata 20-ak minuta prije kraja kod rezultata 20-22 dobila novi impuls. Upravo zahvaljujući nekoliko odličnih reakcija Slavića Hrvatska je serijom 6-2 preuzela kontrolu rezultata koju je držala sve do zadnjih pet minuta dvoboja.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nažalost, i u završnici utakmice uslijedio je pad igre Hrvatske, Njemačka je susret okončala svojom 6-2 serijom za konačnih 32-29.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Njemačka i Hrvatska će u nedjelju odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
