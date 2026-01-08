Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
HLADAN DAN

Ledeni rekorder u Hrvatskoj: U ovom mjestu izmjereno je čak -24,9 °C

Snijeg privukao u Mrkopalj ljubitelje sanjkanja
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL (fotografija iz siječnja 2025.)
1/3
Autor
Dora Taslak
08.01.2026.
u 10:56

Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo je kako su prognostičari DHMZ-a izdali za danas narančasto upozorenje na iznimno nisku temperaturu

Obilan snijeg proteklih je dana napadao u dijelu Hrvatske, a temperature su drastično pale. Jutro je gotovo svugdje bilo ledeno i u "debelim" minusima, no jedno je mjesto bilo posebno hladno. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Općini Mrkopalj u 7.50 sati izmjereno je -24,9 °C. U to je vrijeme u Zagrebu bilo oko -14 °C, u Pazinu -10,8 °C, u Ogulinu -15 °C, a u Brinju -19,1 °C. 

Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo je kako su prognostičari DHMZ-a izdali za danas narančasto upozorenje na iznimno nisku temperaturu. Naime, narančasti alarm upaljen je za zagrebačku i karlovačku regiju zbog hladnog vala. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", kažu iz DHMZ-a. Zbog niskih temperatura žuta upozorenja na snazi su za osječku, gospićku, kninsku i riječku regiju. 

S obzirom na to da su temperature niske, moguće je zamrzavanje ugaženog snijega. DHMZ zbog toga je izdao upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Za riječku regiju i veći dio obale upozorenja su izdana zbog vjetra. 

Sutra, u petak, bit će pretežno oblačno, a jutro će biti vrlo hladno. U unutrašnjosti se povremeno očekuje oborina na granici kiše i snijega. Lokalno je moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima. Na Jadranu će vjerojatno padati kiša. Unatoč sunčanim razdobljima, oborine će biti i početkom vikenda. U nedjelju će ponovno biti hladnije, na moru uglavnom suho, a u unutrašnjosti ponegdje slab snijeg. U subotu će zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Na moru će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak početkom vikenda okrenuti na umjeren sjeverac i buru, dok će krajem vikenda bura biti u jačanju. 

Više novca za 350.000 umirovljenika: Ukida se penalizacija, ovo je prosječna povišica
Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme temperatura

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!