Ledeni rekorder u Hrvatskoj: U ovom mjestu izmjereno je čak -24,9 °C

Obilan snijeg proteklih je dana napadao u dijelu Hrvatske, a temperature su drastično pale. Jutro je gotovo svugdje bilo ledeno i u "debelim" minusima, no jedno je mjesto bilo posebno hladno. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Općini Mrkopalj u 7.50 sati izmjereno je -24,9 °C. U to je vrijeme u Zagrebu bilo oko -14 °C, u Pazinu -10,8 °C, u Ogulinu -15 °C, a u Brinju -19,1 °C.

Ravnateljstvo civilne zaštite podsjetilo je kako su prognostičari DHMZ-a izdali za danas narančasto upozorenje na iznimno nisku temperaturu. Naime, narančasti alarm upaljen je za zagrebačku i karlovačku regiju zbog hladnog vala. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", kažu iz DHMZ-a. Zbog niskih temperatura žuta upozorenja na snazi su za osječku, gospićku, kninsku i riječku regiju.

S obzirom na to da su temperature niske, moguće je zamrzavanje ugaženog snijega. DHMZ zbog toga je izdao upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Za riječku regiju i veći dio obale upozorenja su izdana zbog vjetra.

Sutra, u petak, bit će pretežno oblačno, a jutro će biti vrlo hladno. U unutrašnjosti se povremeno očekuje oborina na granici kiše i snijega. Lokalno je moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima. Na Jadranu će vjerojatno padati kiša. Unatoč sunčanim razdobljima, oborine će biti i početkom vikenda. U nedjelju će ponovno biti hladnije, na moru uglavnom suho, a u unutrašnjosti ponegdje slab snijeg. U subotu će zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Na moru će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak početkom vikenda okrenuti na umjeren sjeverac i buru, dok će krajem vikenda bura biti u jačanju.