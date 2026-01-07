Hoće li opstati NATO? ' Američka ideja vječnog imperija

Nakon što je američka vlada Donalda Trumpa poduzela smjelu operaciju otmice i uhićenja sada već bivšeg predsjednika Venezuele Nicolása Madura, dobar dio svijeta strahuje od povratka američkog imperijalizma. Trump je iscrtao konture svoje vanjske politike, i još jednom pokazao da oba američka kontinenta vidi kao svoju sferu utjecaja u koju se nema što petljati nijedna druga sila. Američki čelnik tako je potvrdio da je izravni nasljednik nekadašnjeg američkog čelnika Theodorea Roosevelta. 26. američkog predsjednika koji je na vlasti bio od 1901. do 1909., tvorca vanjskopolitičkog poučka "Rooseveltova korolara" kojim si je Washington uzeo za pravo izravnu intervenciju u zemlje Latinske Amerike. Trump je oživio tu ideju.