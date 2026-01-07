Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
'Trumpov korolar'

Hoće li opstati NATO? ' Američka ideja vječnog imperija

President Trump and Cabinet Members Observe Arrest of Venezuelan President Maduro
THE WHITE HOUSE/NEWSCOM
Autor
Dino Brumec
07.01.2026.
u 10:46

Čelnik SAD-a pravi je nasljednik predsjednika Theodorea Roosevelta iz 1900-ih koji je tvrdio da Washington ima pravo intervenirati u zemlje Latinske Amerike

Nakon što je američka vlada Donalda Trumpa poduzela smjelu operaciju otmice i uhićenja sada već bivšeg predsjednika Venezuele Nicolása Madura, dobar dio svijeta strahuje od povratka američkog imperijalizma. Trump je iscrtao konture svoje vanjske politike, i još jednom pokazao da oba američka kontinenta vidi kao svoju sferu utjecaja u koju se nema što petljati nijedna druga sila. Američki čelnik tako je potvrdio da je izravni nasljednik nekadašnjeg američkog čelnika Theodorea Roosevelta. 26. američkog predsjednika koji je na vlasti bio od 1901. do 1909., tvorca vanjskopolitičkog poučka "Rooseveltova korolara" kojim si je Washington uzeo za pravo izravnu intervenciju u zemlje Latinske Amerike. Trump je oživio tu ideju.

Ključne riječi
Venezuela Amerika Monroe SAD Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!