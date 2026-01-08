Postavlja li vam partner ovih 5 pitanja? Stručnjaci tvrde da to može biti znak nevjere
Za mnoge je najveći strah u vezi otkriti da partner vara. Izdaja je bolna, a nevjera jedan je od najčešćih razloga prekida. Stručnjaci ističu da prevaranti često koriste pitanja kako bi prikrili svoje postupke. Na taj način izbjegavaju upadanje u vlastite laži, pokrivaju nedosljednosti i gase sumnje partnera. Terapeuti i savjetnici izdvojili su za Best Life neka od najčešćih pitanja koja postavljaju varalice.
'Zašto se ponašaš čudno?' Prema terapeutkinji Megan Harrison, varalice postaju paranoične i strahuju da će istina izaći na vidjelo. Često pitaju partnera zašto se ponaša čudno, iako on zapravo nije promijenio ponašanje. Time žele provjeriti je li druga strana primijetila njihove sumnjive postupke.
'Što radiš večeras?' Povećan interes za vaš raspored može biti znak da partner planira svoje aktivnosti dok zna da ste vi zauzeti. Stručnjak Ian Lang navodi da pitanja poput 'Kada dolaziš kući?' i 'Što planiraš večeras?' služe kao pokriće za organiziranje tajnih susreta.
'Je li ti ta osoba privlačna?' Terapeutkinja Tina Marie Del Rosario objašnjava da varalice često projiciraju vlastitu krivnju. Postavljaju pitanja o privlačnosti drugih kako bi prikrili vlastite osjećaje i strah da se njima događa isto što i oni rade.
'Zašto me to pitaš?' Prema psihijatru Ketanu Parmaru, ovo je tipičan oblik gaslightinga. Umjesto da odgovore na pitanje, varalice pokušavaju prebaciti krivnju i navesti partnera da misli kako pretjeruje ili je paranoičan. Često će dodati i rečenicu poput: 'Jesi li siguran da ne reagiraš pretjerano?'
'Varaš li me?' Stručnjakinja Christy Neal kaže da varalice ponekad toliko projiciraju vlastitu krivnju da direktno optuže partnera. Ako vas partner stalno pita jeste li nevjerni, to može značiti da on sam skriva aferu.