IZDALI SU OGLAS

Želite postati direktor? Nogometni velikan iz susjedstva nudi posao, evo koji su uvjeti

Sarajevo: 18. kolo Premijer lige BiH, FK Željezničar - FK Sarajevo
Armin Durgut/PIXSELL
Autor
Željko Janković
08.01.2026.
u 23:55

Uvjeti za prijavu su sljedeći: Visoka stručna sprema, dokazivo iskustvo na rukovodećim ili menadžerskim pozicijama, izražene organizacijske, liderske i komunikacijske sposobnosti, spremnost na rad pod pritiskom i preuzimanje odgovornosti i poznavanje engleskog jezika

Nogometni klub Željezničar na neobičan je način odlučio pronaći sportskog direktora. U ovom klubu iz Bosne i Hercegovne odlučili su se objaviti oglas za spomenutu funkciju na stranici Klix Posao, koja je servis za objavu oglasa. 

Uvjeti za prijavu su sljedeći: Visoka stručna sprema, dokazivo iskustvo na rukovodećim ili menadžerskim pozicijama, izražene organizacijske, liderske i komunikacijske sposobnosti, spremnost na rad pod pritiskom i preuzimanje odgovornosti i poznavanje engleskog jezika.

Od kandidata se očekuje da ima vještinu operativnog vođenja kluba, upravljanje budžetom i financijskom stabilnošću kluba, razvoj komercijalnih, marketinških i sponzorskih aktivnosti, unapređenje organizacijske strukture i profesionalnih standarda, te ostvarivanje jasno definiranih poslovnih ciljeva.

Rok za podnošenje prijava je 22. 1.2026. godine, a zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoj životopis, motivacijsko pismo s vizijom razvoja FK Željezničar, te dokaze o prethodnim rezultatima...
Ključne riječi
prijava sportski direktor oglas Željezničar

