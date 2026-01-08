Želite postati direktor? Nogometni velikan iz susjedstva nudi posao, evo koji su uvjeti

Nogometni klub Željezničar na neobičan je način odlučio pronaći sportskog direktora. U ovom klubu iz Bosne i Hercegovne odlučili su se objaviti oglas za spomenutu funkciju na stranici Klix Posao, koja je servis za objavu oglasa.

Uvjeti za prijavu su sljedeći: Visoka stručna sprema, dokazivo iskustvo na rukovodećim ili menadžerskim pozicijama, izražene organizacijske, liderske i komunikacijske sposobnosti, spremnost na rad pod pritiskom i preuzimanje odgovornosti i poznavanje engleskog jezika.

Od kandidata se očekuje da ima vještinu operativnog vođenja kluba, upravljanje budžetom i financijskom stabilnošću kluba, razvoj komercijalnih, marketinških i sponzorskih aktivnosti, unapređenje organizacijske strukture i profesionalnih standarda, te ostvarivanje jasno definiranih poslovnih ciljeva.

Rok za podnošenje prijava je 22. 1.2026. godine, a zainteresirani kandidati trebaju dostaviti svoj životopis, motivacijsko pismo s vizijom razvoja FK Željezničar, te dokaze o prethodnim rezultatima...