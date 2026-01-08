FOTO Dikan Radeljak pokazao kako izgleda terasa njegovog stana u centru Zagreba: 'Romantično'

Poznati poduzetnik Josip Radeljak, poznatiji kao Dikan, podijelio je s javnosti prizore sa svoje prostrane terase na sedmom katu zgrade na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu. - Ovako to romantično izgleda u mom malom privatnom zaseoku, na vrhu kuće Cvjetnog trga, usred Zagreba!! - napisao je Radeljak uz fotografije koje prikazuju terasu prekrivenu snijegom, s mnoštvom biljaka, ležaljkama i stolcima, a u prvom planu je spektakularan pogled na gradsku vrevu.

Ovo nije prvi put da se Dikan hvali svojom oazom mira. Slične je fotografije objavio i u lipnju prošle godine, kada je terasu nazvao svojim "malim selom usred grada Zagreba". Njegovi pratitelji tada, kao i sada, nisu skrivali oduševljenje, ostavljajući komentare poput: - "Prekrasno", "Čarobno" i "Top" - hvaleći jedinstveni ugođaj koji je stvorio u samom srcu metropole.

Iako danas izgleda kao idilično utočište, prostor Radeljakovog stana i terase u prošlosti je bio predmetom medijske pažnje i susjedskih pritužbi. Prije nekoliko godina spominjalo se kako je poduzetnik navodno proširio svoj životni prostor na zajednički dio krova. Čini se da su se strasti s vremenom smirile, a prostor je danas ponos cijele obitelji, s obzirom na to da se pogledom s Cvjetnog trga na svom TikToku znala pohvaliti i Dikanova kći Lana Radeljak, koju je dobio u braku s tragično preminulom glumicom Enom Begović.

FOTO Lijepa kći Dikana Radeljala podijelila fotku zgodnog zaručnika, a za to je imala poseban razlog

Podsjetimo, Dikan iza sebe ima tri braka. Prije Ene Begović bio je u braku s jugoslavenskom glumačkom divom Desankom Bebom Lončar, s kojom ima sina Lea. Njegov život često je bio pod povećalom javnosti, no on se ne obazire na komentare te nastavlja uživati u svom "privatnom zaseoku" s pogledom na Zagreb.