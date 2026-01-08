Naši Portali
ZIMSKA BAJKA

FOTO Dikan Radeljak pokazao kako izgleda terasa njegovog stana u centru Zagreba: 'Romantično'

Zagreb: Josip Radeljak Dikan i Mislav Kolakušić u šetnji gradom
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
08.01.2026.
u 19:45

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan na svom se Facebook profilu pohvalio zimskom idilom na terasi svog stana smještenog na vrhu zgrade na Cvjetnom trgu

Poznati poduzetnik Josip Radeljak, poznatiji kao Dikan, podijelio je s javnosti prizore sa svoje prostrane terase na sedmom katu zgrade na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Zagrebu. - Ovako to romantično izgleda u mom malom privatnom zaseoku, na vrhu kuće Cvjetnog trga, usred Zagreba!! - napisao je Radeljak uz fotografije koje prikazuju terasu prekrivenu snijegom, s mnoštvom biljaka, ležaljkama i stolcima, a u prvom planu je spektakularan pogled na gradsku vrevu.

Ovo nije prvi put da se Dikan hvali svojom oazom mira. Slične je fotografije objavio i u lipnju prošle godine, kada je terasu nazvao svojim "malim selom usred grada Zagreba". Njegovi pratitelji tada, kao i sada, nisu skrivali oduševljenje, ostavljajući komentare poput: - "Prekrasno", "Čarobno" i "Top" - hvaleći jedinstveni ugođaj koji je stvorio u samom srcu metropole.

Iako danas izgleda kao idilično utočište, prostor Radeljakovog stana i terase u prošlosti je bio predmetom medijske pažnje i susjedskih pritužbi. Prije nekoliko godina spominjalo se kako je poduzetnik navodno proširio svoj životni prostor na zajednički dio krova. Čini se da su se strasti s vremenom smirile, a prostor je danas ponos cijele obitelji, s obzirom na to da se pogledom s Cvjetnog trga na svom TikToku znala pohvaliti i Dikanova kći Lana Radeljak, koju je dobio u braku s tragično preminulom glumicom Enom Begović.

Zagreb: Josip Radeljak Dikan i Mislav Kolakušić u šetnji gradom
1/10

Podsjetimo, Dikan iza sebe ima tri braka. Prije Ene Begović bio je u braku s jugoslavenskom glumačkom divom Desankom Bebom Lončar, s kojom ima sina Lea. Njegov život često je bio pod povećalom javnosti, no on se ne obazire na komentare te nastavlja uživati u svom "privatnom zaseoku" s pogledom na Zagreb.
showbiz terasa Zagreb stan Dikan Josip Radeljak

