BRAVO, CURE

Velika europska pobjeda u Zagrebu: Odbojkašice Mladosti srušile jake Poljakinje

screenshot Facebook
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.01.2026.
u 00:15

Najučinkovitija u redovima Mladosti bila je kapetanica Ana Ištuk s 19 poena, Leonarda Grabić upisala je 18, a Pamella Owino 14

Odbojkašice Mladosti pobijedile su u prvom susretu osmine finale CEV Kupa vrlo dobru poljsku ekipu MoyaRadomka Radom sa 3-1 (25-14, 18-25, 25-19, 25-13) nakon 94 minute vrlo zanimljivog i neizvjesnog dvoboja u Domu odbojke Bojan Stranić.

"Nemamo zbog čega žaliti večeras. Odigrali smo vrlo dobro, posebno u prijemu i bloku. Malo smo platili za pogreške koje smo napravili na prijemu u drugom setu, ali ukupno gledano, bila je to odlična izvedba nakon božićne pauze i to protiv ekipe koja inače ima prednost, jer je kvalitetnija ekipa. Zato sam jako zadovoljan. Posebno odrađenom poslu u bloku protiv tako jakog protivnika", rekao je nakon velike pobjede trener Mladosti Riccardo Boieri.

Najučinkovitija u redovima Mladosti bila je kapetanica Ana Ištuk s 19 poena, Leonarda Grabić upisala je 18, a Pamella Owino 14.

"Ova pobjeda ne znači da je priča gotova. Moramo sljedeću utakmicu stisnuti puno jače, jer u gostima je uvijek teže. Ali moramo biti sretni s ovom pobjedom. Mislim da smo odigrali svoju najbolju utakmicu ove sezone. Drago mi je da je baš takvu izvedbu došlo vidjeti puno ljudi. Navijajte i dalje za nas", poručila je kapetanica Ana Ištuk.

Uzvratna utakmica u Radomu igra se u utorak, 13. siječnja od 20.30 sati.
Ključne riječi
CEV Odbojka HAOK Mladost

