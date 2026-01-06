Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DOTUKLA GA BOLEST

Slavni Hrvat umro je zaboravljen u bijedi, a za vlastitu sahranu tražio je nešto što će svi pamtiti

Prva.rs Youtube screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.01.2026.
u 20:18

Kada je ostao bez novca, iz njegova su života iščeznuli 'prijatelji' iz prošlosti, u razgovoru za Večernji list je kazao da kod sebe ne bi mijenjao ništa, samo bi promijenio ljude oko sebe jer su ga mnogi puno puta razočarali i prevarili

Legendarni hrvatski i jugoslavenski boksač Marijan Beneš preminuo je 4.rujna 2018. godine u 67. godini nakon što je bolovao od teške Alzheimerove bolesti. Djetinjstvo je proveo u Tuzli gdje je naučio svirati klavir, a tijekom života pisao je poeziju. Sa 16 godina doselio se u Banja Luku gdje je započeo svoju boksačku karijeru. Više puta je izrazio protivljenje velikosrpskim idejama, iako se i sam izjašnjavao Jugoslavenom, nije negirao da je po narodnosti - Hrvat. Na vlastitoj sahrani tražio je da mu svira jugoslavenska himna 'Hej Slaveni'. 

U profesionalnoj karijeri odradio je 15 mečeva te ostvario 14 pobjeda, a 1979. godine je u Banja Luci postao europski prvak nakon što je nokautirao Gilberta Cohena. Četiri puta je branio naslov prvaka Europe, a karijeru je morao prekinuti 1983. zbog ozljede lijevog oka. Od kraja karijere bio je slijep na lijevo oko, a i glasnice su mu također bile oštećene te je vrlo teško pričao, a kosti je u borbama lomio 26 puta. 

Ratnih godina nikada se nije volio prisjećati. Izgubio je brata Josipa 1992. godine i njegovo tijelo nikada nije pronađeno, a oduzeta mu je sva imovina i kuća, koju je na kraju uspio vratiti. Ipak, svoj kafić 'MB' nije uspio vratiti u svoje vlasništvo. Banja Luka je bila grad koji je najviše volio. Na kraju su ga od tamo protjerali te je rat proveo u Hrvatskoj. Sa suprugom se razveo i ona je otišla u Niš, a s kćerima i unucima je nastavio graditi dobar odnos. Po povratku u Banja Luku dugo je vremena bio bez ikakvih primanja i preživljavao je uz financijsku pomoć sestre Ljiljane. Državnu mirovinu za zaslužne sportaše je dobio tek 2014. godine. 

Kada je ostao bez novca, iz njegova su života iščeznuli 'prijatelji' iz prošlosti, u razgovoru za Večernji list je kazao da kod sebe ne bi mijenjao ništa, samo bi promijenio ljude oko sebe jer su ga mnogi puno puta razočarali i prevarili.

– Nikada nisam uzimao doping, a imao sam prilike. No, mislim da to rade samo kukavice, ljudi bez povjerenja u same sebe. Moj je jedini “doping” bila Coca-Cola. Nikoga nisam uvrijedio i povrijedio, nisam krao, ljudima oko sebe uvijek sam samo htio pomoći. Znam da ima onih koji bi dali glavu za mene, ali i onih koji bi mi otkinuli glavu. To su bijednici, zavidni ljudi. Puno toga sam u životu dobio, još više izgubio – govorio je, vrativši se zatim na priču o sportskim danima, ne mogavši nikako prežaliti što mu je izmakla titula prvaka svijeta.

U banjalučkom naselju Vrbanja živio je u kući koju je uspio vratiti sudskim putem, ali bio je potpuno sam. 

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni
Ključne riječi
Borilački sport Boks Jugoslavija Hrvatska Marijan Beneš

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!