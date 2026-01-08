Naši Portali
'TRETIRALI SU NAS KAO KRIMINALCE'

Hrvatski navijači doživjeli šok: Oduzeli su im zastave, a onda su ih dodatno osramotili

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
08.01.2026.
u 16:32

Joseph Erceg i Nevin Simic, dvojica navijača iz Aucklanda, došli su podržati hrvatsku tenisačicu Donnu Vekić na turniru ASB Classic. Umjesto sportskog uzbuđenja, dočekalo ih je poniženje koje je preraslo u međunarodni incident

Dan koji je trebao biti posvećen tenisu i navijanju za Donnu Vekić pretvorio se u noćnu moru za Josepha Ercega i njegovog prijatelja Nevina Simica. Na samom ulazu u teniski kompleks Stanley St u Aucklandu zaustavili su ih zaštitari s bizarnim zahtjevom. Rečeno im je kako u svojim hrvatskim nogometnim dresovima ne mogu ući na stadion. Kada su zbunjeni zatražili objašnjenje, zaštitari su se pozvali na navodnu novu politiku WTA Toura uvedenu zbog "geopolitičkih napetosti" i nedavnih globalnih događaja. Na pitanje mogu li unutar kompleksa kupiti drugu majicu, dobili su drzak odgovor: "Idite u Kmart i kupite si majicu." Uz to, oduzete su im i hrvatske zastave koje su ponijeli.

Kako bi izbjegli daljnje neugodnosti i ipak pogledali meč, dvojac je pristao na ponižavajući kompromis i okrenuo svoje dresove naopako. Ulaskom na tribine, nisu mogli izbjeći zbunjene poglede i pitanja ostalih gledatelja o njihovom neobičnom izgledu. Gorak okus u ustima postao je još gorči kada su unutar stadiona ugledali brojne druge navijače, posebice veliku skupinu Filipinaca koji su bodrili svoju igračicu Alexandru Ealu, kako nesmetano nose nacionalna obilježja i mašu zastavama. Kako je izvijestio New Zealand Herald, nisu bili jedini Hrvati koji su doživjeli ovakav tretman. Slično je prošao i jedan 82-godišnji navijač, kojemu je rečeno da skine dres jer predstavlja "sigurnosnu prijetnju". On je, međutim, po ulasku na stadion prkosno vratio dres na ispravnu stranu.

"Bili smo obični, strastveni navijači koji su samo htjeli proslaviti svoju zemlju kroz sport, a tretirali su nas kao kriminalce", izjavio je ogorčeni Erceg, dugogodišnji posjetitelj ovog turnira. "Ostavilo je ovo gorak okus u ustima cijele hrvatske zajednice. Što pokušavaju postići? Ovo nije uključivo. Ovo je jednostavno pogrešno. Ne možete se zabavljati, ne možete podržati svoj tim." Incident je izazvao toliku pažnju da se u slučaj uključio i novozelandski ministar sporta i rekreacije, Mark Mitchell, koji je zatražio hitno očitovanje i istragu.

Organizatori turnira ASB Classic kasnije su se oglasili priopćenjem, tvrdeći kako je riječ o "izoliranom incidentu" i "pogrešnoj interpretaciji pravila" od strane jednog zaštitara. Naglasili su kako ne postoji zabrana nošenja sportske odjeće te da su pravila o zabrani unošenja zastava (ali ne i odjeće s nacionalnim obilježjima) sada jasno pojačana među svim članovima osiguranja. Ipak, Erceg tvrdi kako nije riječ o izoliranom slučaju, već o praksi koja se događala i drugim navijačima. Kao svojevrsnu ispriku, lokalni nogometni klub Auckland FC ponudio je Ercegu i Simicu besplatne VIP ulaznice za svoju sljedeću utakmicu, pretvorivši sramotan trenutak u malu proslavu navijačke strasti.
Ključne riječi
Hrvatska sramota Navijači

