Tyson Fury: Plaćaju me da udaram ljude u lice, nema ništa bolje od toga

Bivši svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji Tyson Fury (37) najavio je povratak u ring godinu dana nakon umirovljenja.

"Bio sam odsutan neko vrijeme, ali sada sam se vratio, imam 37 godina i još uvijek udaram. Nema ništa bolje za raditi nego udarati ljude u lice i biti plaćen za to," objavio je 37-godišnji Britanac na društvenim mrežama.

Fury se tijekom svoje karijere nekoliko puta oprostio od ovog sporta. Prvi put je sve iznenadio 2015. nakon što je pobijedio Vladimira Klička, ali se potom vratio u ring nakon dvije i pol godine. Također je nakratko najavio odlazak 2022., ali se iste godine vratio.

Ustrajao je do 2024. godine, kada ga je pobijedio svjetski prvak Ukrajinac Oleksandr Usik, koji mu je oduzeo tri šampionska pojasa.

Nagađanja o njegovom povratku počela su posljednjih tjedana nakon što je Fury podijelio snimku kako trenira u Tajlandu s južnoafričkim boksačem Kevinom Lerenom.

Fury je dva puta bio prvak u teškoj kategoriji, a profesionalni rekord mu je 34 pobjede, dva poraza, oba protiv Usyka, te jedan remi s Deontayem Wilderom.

Nagađa se kako bi se Fury mogao boriti protiv Anthonyja Joshue. Borba između dvojice britanskih teškaša već je dugo bila u pripremi, međutim teška prometna nesreća koju je Joshua nedavno doživio u Nigeriji ugrozila je cijeli projekt. Naime, u prometnoj nesreći poginuli su Latif Ayodele, trener koji je bio dio Joshuinog tima, te Sina Ghami, dugogodišnji Joshuin kondicijski trener.

Nesreću su preživjeli Joshua i vozač Adeniyi Mobolaji Kayode, a vozača se tereti za izazivanje smrti opasnom vožnjom, kao i za nekoliko drugih prometnih prekršaja.

"Ovo je užasno vrijeme za sve uključene i nadam se da se AJ fizički oporavio," rekao je Frank Warren, Furyjev promotor, za ITV News.

"Ali mentalno je to drugo pitanje. Ne znam ni hoće li imati volje za ponovnu borbu ili hoće li se uopće ponovno boriti, to će samo vrijeme pokazati," dodao je.