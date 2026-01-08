Uzbuna u Kremlju, saveznici pritišću Putina da krene u osvetu: 'Nema sumnje da odgovor mora biti čvrst i brz'

Ruski političari i vojni komentatori oštro su osudili zajedničku američko-britansku operaciju zapljene ruskog tankera Marinera u sjevernom Atlantiku, nazivajući je "kršenjem međunarodnog prava". Neki su išli korak dalje, pozivajući na "čvrst i brz" odgovor, uključujući mogućnost uporabe sile, što je ponovno podiglo tenzije i strahove od šire eskalacije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova i ministarstvo prometa osudili su zapljenu kao nezakonitu, zahtijevajući humane uvjete za posadu i njihov brzi povratak kući. Tanker Marinera (prije poznat kao Bella 1), koji je plovio pod ruskom zastavom, optužen je za kršenje američkih sankcija na venezuelsku naftu. Među najglasnijim kritičarima su zastupnici u Dumi. Aleksej Žuravlev, zamjenik predsjednika odbora za obranu, opisao je akciju kao "zadiranje na ruski teritorij", pozivajući na oštar odgovor u skladu s ruskom vojnom doktrinom. "Nema sumnje da odgovor mora biti čvrst i brz – naša vojna doktrina u takvom slučaju čak predviđa uporabu nuklearnog oružja", kazao je.

Sličnog je mišljenja bio i general-pukovnik u pričuvi Andrej Gurulev, koji je predložio asimetrične mjere, poput zaustavljanja i pregleda brodova u Crnom moru te napada na zapadne vojne kapacitete. Pozvao je na korištenje raketnih sustava sposobnih za nuklearno oružje poput Orešnika kako bi se napali zapadni kapaciteti za proizvodnju raketa, ističući njemačkog proizvođača oružja. "Što nas sprječava da udarimo, na primjer, na Rheinmetall, koji proizvodi streljivo za Ukrajinu ? Ništa", kazao je između ostalog.

Bivši predsjednik Dmitrij Medvedev upozorio je Washington: "Nemojte se igrati s Rusijom." Provladini Telegram kanali i vojni blogeri ismijavali su rusku reakciju kao presporu, pozivajući na odlučnije poteze, piše Express.

Istodobno, Rusija je pojačala napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. U noći sa 7. na 8. siječnja masovni udari dronovima i raketama ostavili su regije Dnipropetrovsk i Zaporižja gotovo potpuno bez struje, vode i grijanja usred oštre zime. Ove akcije dolaze u kontekstu pojačane Trumpove politike prema Venezueli, gdje je SAD preuzeo kontrolu nad naftnim resursima nakon uhićenja Nicolása Madura. Zapljena Marinere i još jednog tankera vidi se kao dio šire strategije suzbijanja "tamne flote" koja izbjegava sankcije.

Stručnjaci upozoravaju da retorika ruskih tvrdolinijaša povećava rizike eskalacije iako službena Moskva ostaje suzdržana. Ruski predsjednik Vladimir Putin još se nije javno očitovao.

Velika Britanija i njezini NATO saveznici moraju hitno modernizirati svoje doktrine odvraćanja i ponovno pokrenuti velike vojne vježbe s nuklearnim elementima kako bi učinkovito spriječili rusku agresiju, upozorio je bivši načelnik obrambenog stožera Sir Jock Stirrup u novom izvješću uglednog think-tanka Policy Exchange. U dokumentu pod naslovom Teorija odvraćanja Sir Michaela Quinlana, koji je Stirrup napisao zajedno s Danielom Skeffingtonom, kritizira se trenutačna britanska ovisnost o "zastarjeloj nuklearnoj doktrini" koja se previše oslanja na podmorničke nuklearne snage. Autori ističu da odvraćanje funkcionira kao "paket sposobnosti" – spektar konvencionalnog i nuklearnog oružja bez jasne granice između njih.

"Odvraćanje se ne može temeljiti samo na posjedovanju sposobnosti; mora biti popraćeno dokazivom voljom i sposobnošću da se one koriste", navodi se u izvješću. Preporučuje se ponovno uvođenje velikih vježbi s nuklearnim scenarijima kako bi se Rusiji, Kini i drugim protivnicima poslala poruka o mogućem "klizanju" u potpuni nuklearni sukob – takozvano "kognitivno odvraćanje".

Izvješće dolazi u trenutku pojačanih napetosti kada su američke snage uz britansku podršku zaplijenile ruski tanker Marinera (prije Bella 1) u sjevernom Atlantiku zbog kršenja sankcija na venezuelsku naftu. Upozorenja se pojačavaju i u kontekstu mogućeg raspoređivanja mirovnih snaga u Ukrajini. Premijer Sir Keir Starmer najavio je da bi Velika Britanija, zajedno s Francuskom, mogla poslati trupe ako se postigne primirje s Rusijom. Međutim, odbio je precizirati broj vojnika, a prema neslužbenim informacijama, britanski kontingent mogao bi iznositi samo oko 7500 pripadnika.

Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika NATO-snaga u Europi Sir Richard Shirreff i bivši ministar obrane Gavin Williamson upozorili su da bi za učinkovito odvraćanje Putina od ponovnog napada bilo potrebno najmanje 50.000 vojnika – znatno više od trenutnih mogućnosti britanske vojske, koja broji manje od 80.000 pripadnika. Izvješće također ističe da je britanski intelektualni kapacitet za nuklearno strateško razmišljanje značajno opao od kraja Hladnog rata, stvarajući praznine koje su iskoristili protivnici poput Rusije i Kine. Stručnjaci upozoravaju da trenutne sposobnosti UK-a i Francuske možda nisu dovoljne za jamčenje mira u Ukrajini, te da je potrebna hitna revitalizacija NATO-ova odvraćanja kako bi se spriječila daljnja eskalacija, piše Independent.