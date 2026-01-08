Državni zavod za statistiku navodi da je prosinac donio usporavanje inflacije na 3,3 posto, dok su cijene u posljednjem mjesecu 2025. godine pale u odnosu na one u studenome 0,4 posto. Premda se ljudima činilo da je blagdanska košarica bila nikad skuplja, DZS u prosincu u odnosu na studeni, konkretno, bilježi pad cijena hrane i energije po 0,7 posto. Usluge i dalje poskupljuju pa je prosinac donio dodatna poskupljenja od 0,3 posto. I s tim olakšanjem Hrvatska je i dalje bila četvrta najskuplja članica EU, iza Slovačke, Estonije i Austrije, gleda li se harmonizirani indeks cijena (3,8 posto), koji uključuje i turističku potrošnju. – Očekujemo da će u 2026. inflacija usporiti, premda ne bismo bili iznenađeni ako nadmaši razinu od tri posto ostvarenu 2024. godine – prokomentirali su analitičari RBA Zrinka Živković-Matijević i Petar Bejuk.
Hrvati se hrane šest posto skuplje od prosjeka EU: Četvrta smo najskuplja članica
Državni zavod za statistiku navodi da je prosinac donio usporavanje inflacije na 3,3 posto, dok su cijene u posljednjem mjesecu 2025. godine pale u odnosu na one u studenome 0,4 posto
Komentara 3
Dosta više o tim netemama.
Živjeti s onim novcem kojega imamo, kupovati najnužnije, sam praviti i ne bacati hranu. I onda će biti lakše. Usto, blesavo je kad se u statistici pod jedno svodi hrana, piće i duhanski proizvodi. Koje piće? Baš me briga kad poskupljuje bilo što što nije voda! I treba poskupljivati, kad smo toliko glupi da to kupujemo. O cigaretama da ne govorim. Sve je to luksuz, koji donosi samo materijalnu i zdravstvenu štetu.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
ma pustite to!! smije li thumpson rikati pozdrav iz 2 sv.rata to je pitanje kojim se trebamo baviti!!