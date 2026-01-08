Naši Portali
PJEVAČICA I VODITELJICA

Konačno otkriveno gdje se Minea zaposlila nakon odlaska s Nove TV: 'Dolazim biti svoja - iskrena'

Zagreb: Renata Končić Minea
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
08.01.2026.
u 11:24

Za Mineu je ovo prirodan iskorak u karijeri koja je desetljećima obilježena bliskim odnosom s publikom

Radio postaja koja je postala sinonim za hrvatsku zabavnu glazbu dobiva novo, snažno voditeljsko ime. Popularna pjevačica Renata Končić Minea od ponedjeljka, 12. siječnja, započinje novu profesionalnu avanturu u eteru Happy FM-a, gdje će se pridružiti voditelju Dini Termanu u showu "Happy jutro".  U zajedničkom prijepodnevnom terminu, svakog radnog dana od 7 do 11 sati, Minea i Dino donijet će kombinaciju domaće glazbe, vedre atmosfere i opuštenih razgovora, uz koje je Happy FM izgradio snažnu vezu sa svojim slušateljima.

Foto: GORDAN SVILAR/HAPPY FM

Za Mineu je ovo prirodan iskorak u karijeri koja je desetljećima obilježena bliskim odnosom s publikom. "Radio sam oduvijek doživljavala kao najneposredniji medij. Uzbuđena sam zbog novog poglavlja i činjenice da ću svakodnevno biti u izravnom kontaktu sa slušateljima. Happy FM je radio koji živi hrvatsku zabavnu glazbu, a to je i moj svijet. Veselim se novoj energiji, učenju i svemu što dolazi", poručila je. 

"Drago mi je što ću biti dio nečijeg buđenja, prve kave, puta na posao... Na radio dolazim biti svoja - iskrena, nasmijana i zaljubljena u glazbu. Vjerujem da će slušatelji to prepoznati i da ćemo zajedno stvoriti lijepu jutarnju rutinu", dodala je Minea. S dolaskom Minee u jutarnji program, zadovoljstvo ne krije ni njezin radijski partner Dino Terman, uvjeren da će se dobra energija i međusobna kemija osjetiti već od prvog javljanja slušateljima.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio
Zagreb: Renata Končić Minea
1/31

"Jutarnji program je najvažniji dio dana i zato mi je posebno drago što ću ga dijeliti s Mineom. Vjerujem da ćemo slušateljima ponuditi kombinaciju glazbe, razgovora i dobrog raspoloženja zbog koje će rado biti uz nas", rekao je Dino. Uz Mineu i Dina, jutra na Happy FM-u od 12. siječnja dobivaju novi ritam. Od prvih jutarnjih minuta do kasnog prijepodneva slušatelje očekuju poznata glazba, topla riječ i osjećaj bliskosti koji radio čine posebnim medijem.

Naša pjevačica skinula je 50 kilograma, sada živi u Srbiji i evo kako danas izgleda, promjena je nevjerojatna
Ključne riječi
Happy FM pjevačica Renata Končić Minea Renata Končić Minea showbiz

Avatar BožeSačuvaj
BožeSačuvaj
12:21 08.01.2026.

Prirodno je sa radija doći na TV , a ne obrnuto…dobro su je nasamarili na onoj srpskoj TV , pa mi sada nadrealno izgleda njeno objašnjenje o tobože prirodnim okruženju s obzirom na koju vrstu muzike se pusta na tomee radiju..na onoj srpskoj TV bi isto onda bila u prirodnim okruženju😜😜🤮

AS
Asdg
12:27 08.01.2026.

tko to sluša?

