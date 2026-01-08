Ledeno jutro u Hrvatskoj, u jednom mjestu izmjereno -18.1 °C. Snijega će biti još, evo kada

Najniža temperatura zraka izmjerena je jutros u Općini Štrigova u Međimurskoj županiji, a iznosila je čak -18.1 °C. U Varaždinu je bilo -15.5 °C, a na Zavižanu -14.0 °C. Snijeg trenutno nigdje ne pada, a dan će biti pretežno sunčan, u drugom dijelu dana s mjestimice umjerenom naoblakom. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) navodi kako se ujutro na kopnu očekuje magla, dok će na istoku i jugu biti oblačnije uz moguću slabu oborinu.

Vjetar će biti slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura te sjeverni vjetar u okretanju na sjeverozapadni, dok će u Dalmaciji na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak biti i jak. Bit će hladno, osobito u unutrašnjosti uz najvišu temperaturu uglavnom od -5 do 0 °C, a na Jadranu između 3 i 8 °C.

DHMZ je zbog snijega i poledice te iznimno niskih temperatura izdao niz upozorenja. Narančasti alarm upaljen je za zagrebačku i karlovačku regiju zbog hladnog vala. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", kažu iz DHMZ-a. Zbog niskih temperatura, žuta upozorenja na snazi su za osječku, gospićku, kninsku i riječku regiju.

S obzirom na to da su temperature niske, moguće je zamrzavanje ugaženog snijega. DHMZ zbog toga je izdao upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Za riječku regiju i veći dio obale upozorenja su izdana zbog vjetra.

Foto: DHMZ

Sutra, u petak, bit će pretežno oblačno, a jutro će biti vrlo hladno. U unutrašnjosti se povremeno očekuje oborina na granici kiše i snijega. Lokalno je moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima. Na Jadranu će vjerojatno padati kiša. Unatoč sunčanim razdobljima, oborine će biti i početkom vikenda. U nedjelju će ponovno biti hladnije, na moru uglavnom suho, a u unutrašnjosti ponegdje slab snijeg. U subotu će zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Na moru će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak početkom vikenda okrenuti na umjeren sjeverac i buru, dok će krajem vikenda bura biti u jačanju.