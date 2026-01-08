Ponoćna bomba iz Maksimira: Dinamo prihvatio ponudu za Luku Stojkovića!

Izgleda da je priča oko odlaska Luke Stojkovića (22) u Ujedinjene Arapske Emirate dobila dramatičan zaokret. Iako se isprva činilo kako mladi veznjak neće u ovoj fazi karijere napustiti europski nogomet, talijanski insajder Lorenzo Lepore tvrdi da je Dinamo dao zeleno svjetlo za njegov transfer. Na Maksimir je, prema tim informacijama, sletjela ponuda kluba Al Jazira iz Abu Dhabija "teška" ukupno četiri milijuna eura, od čega bi 3,5 milijuna eura bio fiksni iznos, dok bi se ostatak od 500 tisuća eura isplatio kroz bonuse. Međutim, da bi se transfer i službeno zaključio, potrebno je ispuniti još dva ključna preduvjeta, a to su potvrda Dinamovog Nadzornog odbora te pristanak samog Stojkovića.

Upravo je igračeva odluka ključna točka cijele operacije. Dok je većina navijača očekivala da će Stojković odbiti selidbu na Bliski istok, izvori navode kako mu ideja o preuzimanju izdašnog ugovora koji mu se nudi nije nimalo odbojna. Pred 22-godišnjakom je tako velika dilema: ostati u Europi i boriti se za povratak u staru formu ili prihvatiti financijsku sigurnost u ligi koja je natjecateljski ipak ispod razine na kojoj je dosad igrao. Njegov odlazak ne bi bio presedan, ali bi zasigurno predstavljao iznenađenje s obzirom na godine i talent koji posjeduje.

Dinamo Zagreb and Al Jazira have reached an agreement for Luka Stojković.



The deal has been accepted by Dinamo’s sports sector and is now pending approval from the club’s supervisory board.



The total package is worth €4 million, consisting of €3.5 million plus €500,000 in… pic.twitter.com/HQErkfQA5d — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 8, 2026

Stojkovićev put u Dinamu bio je sve samo ne jednostavan. Stigao je iz Lokomotive u ljeto 2023. godine za otprilike tri milijuna eura kao jedan od najvećih projekata kluba, a očekivanja su bila ogromna. Sve je krenulo sjajno, odigrao je zapaženu ulogu u pobjedi protiv Sparte Prag u kvalifikacijama za Europsku ligu, no samo nekoliko dana kasnije doživio je nevjerojatan peh. Teška ozljeda na zagrijavanju uoči dvoboja s Rijekom udaljila ga je s terena i, kako se čini, trajno usporila njegov razvoj. Iako se vratio, nikada nije uspio uhvatiti kontinuitet i nametnuti se kao jedan od ključnih igrača Modrih, što se od njega očekivalo.

Aktualna sezona pod vodstvom trenera Marija Kovačevića gurnula ga je u drugi plan. U 20 ovosezonskih nastupa u svim natjecanjima upisao je tri pogotka i dvije asistencije, no minutaža mu je bila znatno skromnija nego prethodne polusezone. Dodatne probleme stvorila su mu i dva crvena kartona koja je zaradio u prvenstvenim dvobojima, oba puta protiv Gorice, što je dodatno utjecalo na njegov status u momčadi. Uoči sezone bio je i medijska tema nakon što je Bruno Petković otkrio da ga Zvonimir Boban, sada ključna figura sportskog sektora, smatra "divljim igračem", što je dodatno oslikalo percepciju o njegovoj igri unutar kluba.

Zanimljivo je da se iza interesa Al Jazire krije i jedno poznato hrvatsko ime. Klub iz Abu Dhabija vodi hrvatski stručnjak Marino Pušić, koji je navodno i preporučio Stojkovića upravi kao idealno pojačanje. Al Jazira je ambiciozan klub koji se trenutno nalazi u gornjem dijelu ljestvice tamošnjeg prvenstva i traži igrače koji mogu napraviti razliku. Prema neslužbenim informacijama, prva ponuda od 2,5 milijuna eura glatko je odbijena, nakon čega su čelnici kluba iz Emirata morali pojačati iznos kako bi zadovoljili Dinamove apetite. Ukoliko Stojković pristane, na stolu je posao koji bi zadovoljio sve tri strane, a Dinamo bi zaradio na igraču čiji potencijal, nažalost, na Maksimiru nije do kraja ispunjen.