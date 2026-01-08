UŽIVO Kreće rukometno ludilo! Hrvatska igra s Njemačkom u punoj Areni Zagreb

Podsjetimo, Hrvatska svoje natjecanje na rukometnom Euru 2026 otvara 17. siječnja protiv Gruzije. Dva dana kasnije očekuje ih dvoboj s Nizozemskom, a 21. siječnja igra se dvoboj protiv domaćina Švedske. Sve tri prve utakmice Hrvatska će odigrati u Malmöu, a za prolazak u drugi krug morat će biti među dvije prvoplasirane momčadi u skupini.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je prijateljska utakmica rukometnih reprezentacija Hrvatske i Njemačke u pripremama za Europsko prvenstvo koje uskoro počinje u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Ovo je prvi od dva dvoboja s Njemačkom, drugi se igra u nedjelju, 11. siječnja u Hannoveru.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Šešelj, Dačić i Brnabić slavili Božić uz pjesmu 'vrati se vojvodo na Dinaru ponovo'
Konačno otkriveno gdje se Minea zaposlila nakon odlaska s Nove TV: 'Dolazim biti svoja – iskrena'
Ledeno jutro u Hrvatskoj, u jednom mjestu izmjereno -18.1 °C. Snijega će biti još, evo kada
Želite prijaviti greške?
Zagreb dobiva centre za ponovnu uporabu: Pročešljali smo novi Plan gospodarenja otpadom, ovo su sve novosti
'Nema smisla da gledamo u Njemačku, trebamo pratiti što rade Slovenija, Slovačka i Mađarska'
Hoće li opstati NATO? ' Američka ideja vječnog imperija
FOTO Ove prizore nismo vidjeli godinama, već se povlači paralela s 2012., šef DHMZ-a: Bit će toga sve manje
Još iz kategorije
VIDEO Kakva bomba! Valverde spektakularno pogodio, ovakav gol ne viđa se često
U polufinalu španjolskog Superkupa u Saudijskoj Arabiji, Real Madrid je poveo protiv gradskog rivala Atletica već u drugoj minuti. Federico Valverde postigao je spektakularan pogodak iz slobodnog udarca i ispisao povijest natjecanja
Ovo još nismo vidjeli: Evo čemu će Vatreni biti podvrgnuti za vrijeme Svjetskog prvenstva
Svaki će igrač ući u komoru za skeniranje gdje će se proces odvijati od samo jedne sekunde i morat će se obaviti samo jednom tijekom fotografiranja prije turnira
Stigla najbolja moguća vijest za Livakovića i Dinamo, čeka se samo jedan detalj...
Nakon višetjedne neizvjesnosti, povratak Dominika Livakovića u Dinamo čini se izvjesnijim no ikad. Ključan potez povukao je njegov matični klub Fenerbahče, a sada se samo čeka finalizacija dogovora koji bi zadovoljio sve tri strane
Otkriveno kako je najgora tenisačica ikad završila na turniru: 'Ona nema veze s nama'
Klupko se počelo odmotavati kada su se oglasili organizatori, Teniski savez Kenije. Pritisnuti kritikama, priznali su pogrešku. Abdelkader je dobila pozivnicu (wildcard) u posljednji trenutak, nakon što je jedna lokalna igračica odustala
Dvostruka pobjeda Forda u petoj etapi, Šebalj i Bućan pali u ukupnom poretku
Peta etapa bila je drugi dio prve, takozvane "maratonske" etape ovog Dakar relija. Natjecatelji, koji su krenuli u srijedu, proveli su noć kampirajući usred pustinje, bez mehaničke pomoći i s obrocima donesenim prije starta
Suparnik Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u velikom problemu, ovome se nisu nadali
Ganska nogometna reprezentacija, jedan od suparnika Hrvatske u skupini na predstojećem Svjetskom prvenstvu, suočila se s teškim udarcem. Njihov ofenzivni veznjak Mohammed Kudus, zvijezda engleskog Tottenhama, izbivat će s terena sve do travnja zbog teške ozljede
Stigao sastav Hrvatske za spektakl u Areni: Sigurdsson ostavio Kuzmanovića na tribini
Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, odredio je 18 igrača koji večeras igraju protiv Njemačke. Četvoricu je preselio na tribine...
Bio je zvijezda, a onda se odjednom pretvorio u nešto sasvim drugo. Iza njega je osobna tragedija
Malo je nogometaša koji su ostavili tako dubok i kontroverzan trag u engleskom nogometu kao Vinnie Jones koji je nedavno proslavio 61. rođendan.
Bivši vatreni briljirao je u Dinamu i Hajduku: 'Treba mi više utakmica...'
Hrvatski krilni nogometaš Josip Brekalo rekao je u četvrtak da mu je potrebno više utakmica u španjolskom prvoligašu Oviedu kako bi došao na svoju najbolju razinu
Legendarni Ivano Balić objavom na mrežama izazvao teški flashback, pazite ovo...
Jedan od najvećih rukometaša svih vremena, Ivano Balić, prisjetio se na svom Instagramu Europskog prvenstva 2004. godine. Iako Hrvatska tada nije osvojila medalju, Balić je proglašen najboljim igračem turnira, što je bio početak nevjerojatne serije individualnih priznanja
Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, odredio je 18 igrača koji večeras igraju protiv Njemačke. Četvoricu je preselio na tribine, a među tom četvoricom iznenađujuće se našao Dominik Kuzmanović, prva opcija na vratarskoj poziciji. Tako će protiv Njemačke braniti Matej Mandić i Dino Slavić. Šteta za Kuzmanovića koji je miljenik zagrebačke Arene, igrač koji je uvelike bio zaslužan za svjetsko srebro prošle godine.
Od pet kružnih napadača na tribine će Josip Šimić. Izbornik želi na velikoj utakmici na djelu vidjeti Zlatka Raužana, ovogodišnjeg hit kružnog napadača Sesveta. Što se tiče vanjske linije večeras na parket Arene neće istrčati Patrik Martinović, desni vanjski švicarskog Kadettena i Ante Ivanković, lijevi vanjski Ohrida.
Dobra vijest je da su u sastavu Srna, Lučin i Klarica, igrači koji su mali manjih problema s ozljedama. Naravno, Kuzmanović i Šimić sigurno će biti u sastavu u nedjelju, 11. siječnja kada igramo opet protiv Njemačke, ali u Hannoveru.
Veliko je pitanje hoće li takvu priliku dobiti Patrik Martinović i Ante Ivanković jer će izbornik na put vjerojatno voditi 20 igrača koji ostaju u Hannoveru pripremajući se za početak europskog prvenstva. Bilo bi malo čudno da izbornik vodi u Njemačku 22 igrača i da dvojica prekobrojnih treniraju a neće biti među kandidatima za EP.